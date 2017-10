Bondscoach Serneels maakt kern Red Flames bekend voor WK-kwalificatiewedstrijden tegen Roemenië en Portugal

Brussel - Ives Serneels, de bondscoach van de Red Flames, heeft maandag zijn 20-koppige selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden thuis tegen Roemenië (vrijdag 20 oktober) en in Portugal (dinsdag 24 oktober).

In vergelijking met de selectie van Serneels in september voor de kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië (12-0) laat Serneels Lore Vanschoewinkel (KRC Genk), Silke Vanwynsberghe (AA Gent), Kassandra Missipo (AA Gent), Elien Van Wynendaele (AA Gent), Sarah Wijnants (Anderlecht), Jassina Blom (FC Twente/Ned) en Chloé Vande Velde (AA Gent) thuis. De enige nieuwe speelster in de selectie is aanvalster Lola Wajnblum (Standard).

De Belgische vrouwen spelen op vrijdag 20 oktober in Leuven tegen Roemenië. Vervolgens volgt de partij in Penafiel tegen Portugal.

Selectie:

Doelvrouwen: Nicky Evrard (FC Twente/Ned), Diede Lemey (AGSM Verona/Ita), Justien Odeurs (USV Jena/Dui)

Verdediging: Maud Coutereels (Lille/Fra), Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Davina Philtjens (Ajax/Ned), Nicky Van den Abbeele (Ajax/Ned), Aline Zeler (Anderlecht)

Middenveld: Julie Biesmans (Bristol City/Eng), Tine De Caigny (Anderlecht), Lenie Onzia (Anderlecht), Charlotte Tison (Anderlecht)

Aanval: Janice Cayman (Montpellier/Fra), Jana Coryn (Lille/Fra), Yana Daniëls (Bristol City/Eng), Elke Van Gorp (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (KRC Genk), Tessa Wullaert (VfL Wolfsburg/Dui), Lola Wajnblum (Standard)