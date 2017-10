De genialiteit van Andrea Pirlo in vijf momenten: van "de pass die zijn carrière veranderde" tot "Mister Panenka"

In december neemt het mondiale voetbal afscheid van een van zijn meest vernuftige spelers ooit: Andrea Pirlo. De Italiaan kondigde afgelopen weekend aan dat hij zijn contract bij New York City niet zal verlengen en zijn schoenen aan de haak hangt op 38-jarige leeftijd. Hoog tijd dus om kort terug te blikken op de carrière van Il Maestro, met de vijf momenten die hem onsterfelijk maakten in Italië en ver daarbuiten.

De pass die zijn carrière veranderde

Pirlo begon zijn professionele carrière bij Brescia en verkaste in 1998 naar het grote Inter van Baggio, Ronaldo, Recoba, Zanetti, Simeone en Djorkaeff. De jonge middenvelder was echter nog zoekende en werd uitgeleend aan Reggina. Het seizoen 2000-2001 begon Pirlo opnieuw bij Inter maar tijdens de winterstop werd hij uitgeleend aan zijn ex-club Brescia. Hij speelde er tien matchen samen met Roberto Baggio en zijn uitleenbeurt veranderde ook zijn carrière. Pirlo werd door coach Carlo Mazzone voor de verdediging gezet als diepliggende spelmaker (regista) en dat wierp zijn vruchten af. Zijn assist voor Baggio tegen Juventus ging Italië rond en de échte Pirlo was geboren...

Sublieme WK-assist

In 2006 maakte Pirlo deel uit van de Italiaanse selectie voor het WK in Duitsland. De toenmalige AC Milan-speler werd door Marcelo Lippi uitgespeeld naast ploegmaat Gennaro Gattuso en speelde een cruciale rol in de wereldtitel van de Azzurri. Hij scoorde het eerste WK-doelpunt tegen Ghana en tekende uiteindelijk voor drie assists. Die in de halve finale tegen gastland Duitsland was de meest memorabele. Onder druk en op enkele minuten van het einde van de tweede verlenging een no look pass geven... Pirlo vond Fabio Grosso en de rest is geschiedenis. Pirlo gaf ook de assist voor de goal van Marco Materazzi in de finale tegen Frankrijk en trapte zijn elfmeter raak in de beslissende strafschoppenreeks.

Zijn beste goal ooit

Pirlo werd uiteraard groot bij Milan, omdat stadsgenoot Inter geen geduld genoeg met hem had. Het Italiaanse genie won alles wat er te winnen viel met de Rossoneri. Twee keer de Italiaanse titel, twee keer de Champions League, de Italiaanse beker, het WK voor clubs en de Europese supercup. Zijn bekendste moment in de rood-zwarte kleuren van Milan was zijn fenomenaal doelpunt tegen Parma in 2011. Wat een raket!

Mister Panenka

Na een teleurstellend EK 2008 en WK 2010 gaf niemand de Azzurri een kans op het EK 2012 in Polen en Oekraïne. Pirlo was een van de leiders van het team en sleepte het Italiaanse elftal naar een tweede plek in een groep met Spanje, Kroatië en Ierland. In de kwartfinale wachtte Engeland. Na 120 minuten voetballen stond er nog steeds 0-0 op het bord en dus moesten strafschoppen het verschil brengen. Italië won de reeks met 4-2, mede dankzij een 'panenka' van de grootmeester. De Azzurri haalden uiteindelijk de finale, waarin verloren werd van Spanje.

Bonus: vintage Pirlo tegen Spanje

Om even op het EK 2012 te blijven. De Azzurri hielden regerend Europees en wereldkampioen Spanje op een 1-1 gelijkspel tijdens de openingswedstrijd van Groep C. Pirlo lag aan de basis van de 1-0 van Antonio Di Natale met een vintage actie. Met een sleepbeweging de tegenstander uitschakelen en de spits met een perfecte pass alleen op weg naar doel zetten. Klasse!

Magistrale winning goal in derby

In 2011 werd Pirlo tot verbazing van heel Italië afgeschreven door Milan en vertrok hij met een vrije transfer naar grote rivaal Juventus. In Turijn vond Il Maestro zijn beste vorm terug en werd hij een cruciale speler voor de Oude Dame op weg naar vier opeenvolgende landstitels, een beker en twee supercups. Hij werd ook drie jaar na elkaar verkozen tot Speler van het Jaar in de Serie A. Zijn beste moment bij Juve vond plaats in de derby tegen Torino in 2014. In minuut 93 bij een 1-1 stand knalde hij de Bianconeri met een kanonschot naar de winst.