Dit is het Beste Café van Oost-Vlaanderen

Kruibeke -

De grote cafétest loopt op zijn einde en vrijdag maken we de winnaar van het Beste Café van Vlaanderen 2017 bekend. In aanloop naar die bekendmaking zullen we ook elke dag één van de provinciewinnaars delen met een video van het jurybezoek. Beginnen doen we met Oost-Vlaanderen, waar café “De Voermansrust” uit Kruibeke het hoogste aantal stemmen vergaarde.