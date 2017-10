Emma Gelaude over tien jaar in de modewereld: “Ik wil het héle verhaal vertellen, niet alleen de hoogtepunten”

Emma Gelaude kan je niet in één term vatten: ze is mode-ondernemer, personal shopper, styliste en –waarom ook niet? –influencer. Ze draait al tien jaar lang mee in de modewereld en heeft daar een boek over geschreven: ‘Make My Dream Work’. “Ik wil niet alleen de hoogtepunten van mijn carrière tonen, maar het hele proces, ook de moeilijke momenten.”

“Mijn parcours is er tot nu één geweest met veel mooie momenten, die iedereen gezien heeft op sociale media. Maar in mijn nieuwe boek wil ik tonen hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Hoe bouw je een business uit, hoe maak je die bekend, op welke manier kunnen sociale media een toegevoegde waarde betekenen, waar let je qua geldzaken op als je een starter bent,.. Maar ook: hoe pak je concreet een meeting aan, hoe doe je een professioneel telefoontje naar iemand die je helemaal niet kent en slaag je in je opzet, hoe zeg je nee tegen voorstellen zonder dat je bruggen opblaast... Ik heb mijn ervaringen als mode-ondernemer neergeschreven, maar eigenlijk is het boek er voor iedereen die een business wil runnen.”

De ups uit je carrière heb je met iedereen gedeeld. Wanneer ging het dan niet goed?

“Drie maanden voor ik begon is mijn computer gecrasht. Negen maanden werk, foto’s, mijn businessplan, mijn financieel plan, alles was weg. Dat was meteen een belangrijke les: met wenen kom je nergens. Maar gaandeweg ben ik zoveel tegengekomen. Grote drama’s maar ook kleine brandjes die telkens een belangrijke les waren. Zoals wat het betekent als je geen duidelijke offerte laat opmaken waardoor je uren moeten overwerken en daar geen geld voor krijgt, want het staat niet op papier. Mensen die met je ideeën gaan lopen, verkeerde afspraken, micro’s die uitvallen midden een presentatie. Of ook: te enthousiast zijn in meetings, waardoor de andere partij denkt: ze wil dit té graag, ze zal het ook wel gratis doen. Ik heb het allemaal moeten leren.”

Je bent tien jaar geleden al beginnen bloggen, als één van de eersten. Hoe ben je daarop gekomen?

Foto: Dirk Alexander

“Ik ben mijn bedrijfje in personal shopping en styling begonnen toen ik 21 was, ik had geen geld en geen referenties. Een blog was een tip van een kennis van mijn moeder, het leek me een prima –en gratis- manier om mijn business te promoten, credibiliteit op te bouwen én mijn naam hoger te doen scoren in Google. De eerste vier jaar heeft die blog me niets opgebracht: ik heb toen alleen banners geweigerd. Pas in 2010 begonnen klanten me te vragen om mee creatief na te denken over een verhaal. Ik denk dat de aandacht van merken zich in die periode naar bloggers is gaan verschuiven, en ik had natuurlijk het voordeel dat ik al een tijdje bezig was en mijn stijl, mijn tone of voice al had gevonden.”

Je hebt natuurlijk je uiterlijk mee, was dat ook geen voordeel?

“Ik weet hoe ik een silhouet tot leven kan brengen, ik heb ook geen moeite om op de foto te staan. Maar dat uiterlijk heeft ook vaak in mijn nadeel gespeeld: mensen gaven me geen kans, dachten dat ik arrogant was. Ze bestempelden me als oppervlakkig, nog voor ik mijn mond had geopend. Tegenwoordig doe ik meer video, en daar kan je niet faken: ik toon mezelf zoals ik echt ben, ongeschminkt, als ik pas wakker ben, zonder laag vernis. Die echtheid wil ik bewaren, naast de afgelikte foto’s.”

Is het niet eng, elke dag zoveel van jezelf geven op het internet, waar iedereen commentaar heeft?

“Ik ben een extraverte introvert, denk ik, dus het is altijd een evenwichtsoefening en uitdaging. Maar alles wat ik doe, komt uit mijn hart, ik sta erachter. Als mensen met me van mening verschillen, vind ik dat interessant. Als de kritiek uit jaloezie komt, kàn ik het mij niet aantrekken. Als je dat aan je hart laat komen, doe je gewoon niets meer.”

Je noemt jezelf een ondernemer. Is dat iets wat in je karakter moet zitten?

“Ik denk het wel, dat het er misschien zelfs als kind al in zit. Mijn man (design- en architectuurexpert Frederic Rosier, nvdr) verkocht op zijn twaalfde al Twixen op de speelplaats. Ik heb dat commerciële iets minder, maar wel de drang om te creëren en ervoor te zorgen dat die creatie toegevoegde waarde heeft, zodat ze verkoopbaar wordt. Om te ondernemen moet je er keihard voor gaan, over doorzettingsvermogen beschikken maar ook zelfverzekerd genoeg zijn om te springen. Ik ben wel op het juiste moment gestart, net voor de blogosphere zich ontwikkelde - twintig jaar geleden had ik dat niet kunnen doen. Een dosis geluk zit er dus ook tussen – al dwing je geluk ook af door ervoor te werken. Ik zeg liever: je mag geen ongeluk hebben, want als je ziek wordt of iets ernstig meemaakt, kan dat je plannen helemaal onderuit halen.”

En relativeringsvermogen? Als de modewereld in rep en roer staat over het woord ‘influencer’, maak jij een collectie met het woord in het groot op een trui geprint.

Collectie van Emma voor het Belgische merk O’Rèn

“Omdat in dialoog gaan en de discussie opengooien de enige manier is om er wijzer uit te komen. En over het woord ‘influencer’: dat is echt alleen in België een vies woord, wij associëren het met een bikinibabe op Instagram. Terwijl het een veel ruimer begrip is, het gaat over iemand die zijn stempel drukt en impact heeft in een bepaalde niche. Misschien is dat wel erg niet-Belgisch van mij: ik sta met mijn voeten op de grond, maar vind het niet erg om boven het maaiveld uit te steken. Of om een heel opvallende outfit te dragen. Weten wie je bent en wat je waard bent, is een sterkte in business en in het leven.”

‘Make My Dream Work’ van Emma Gelaude is verschenen bij Manteau en kost 24.99 euro