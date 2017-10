Real Madrid kent mogelijke opponenten in halve finale WK voetbal voor clubs

Titelverdediger Real Madrid zal het op het komende WK voetbal voor clubs (6-16/12 in Abu Dhabi) in de halve finales opnemen tegen het Nieuw-Zeelandse Auckland City, Al Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten of de winnaar van de Aziatische Champions League.

Het WK voor clubs begint met een wedstrijd tussen Al Jazira, de kampioen van het gastland, en Auckland City, de kampioen van Oceanië. Het winnende team treft de Aziatische kampioen, zij maken onderling uit wie het in de halve finales opneemt tegen Real Madrid.

Aan de andere kant van de tabel ontmoet de winnaar van de Zuid-Amerikaanse Copa Libertadores voor een plek in de finale de winnaar van de wedstrijd tussen CONCACAF-kampioen Pachuca en de toekomstige kampioen van Afrika.

Op het WK voor clubs nemen de continentale kampioenen het jaarlijks tegen mekaar op, samen met de kampioen van het gastland. Vorig jaar won Real Madrid in het Japanse Yokohama voor de tweede keer in de clubgeschiedenis het WK voor clubs, na 2014. De Spaanse grootmacht haalde het in de finale na verlengingen met 4-2 van Kashima Antlers. Als de Koninklijke opnieuw zegeviert in Abu Dhabi, dan evenaart Real het record van grote rivaal Barcelona op de erelijst.