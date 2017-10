De opvallendste kapsels op de Parijse modeweek

De Parijse modeweek stond garant voor heel wat hoogtepunten op modevlak, maar ook beautygewijs werd er vooruitgeblikt op komende lente. Een overzicht van de hipste haartrends voor het voorjaar.

Mysterieus rood

Rood maakt comeback als kleur en het mag gerust een diepe schakering van de tint zijn om je coupe een mysterieuze toets mee te geven. Of je nu helemaal voor een rood kapsel gaat of met stroken rood werkt om subtiel gezichtsbedrog te komen, het is à la mode.

Beeld: Haider Ackermann / Louis Vuitton Foto: Catwalkpictures

Haarkettingen

Een halsketting dragen en de hele tijd je haar naar achteren leggen omdat het anders tussen het juweel komt te zitten: je hebt er misschien al last van gehad. Wel, nu kan je het probleem verhelpen door je ketting gewoon over je lokken te dragen. Dan heb je je handen alvast vrij. We zijn echter niet verantwoordelijk voor kapot getrokken haartjes.

Beeld: Alexander McQueen Foto: Catwalkpictures

Kort kopje

Een van de hipste lentekapsels is een kort kopje. Van een pixie tot een ultrakorte bob of een strak opgeknipte snit met een lange bles vooraan zodat je een nonchalante kuif kunt maken: kort is zowaar het nieuwe halflang.

Beeld: Dior / Balenciaga / Céline Foto: Catwalkpictures

Strakke haarbanden

Bij Miu Miu zweren ze bij haarbanden zonder franjes. Denk aan zwarte en witte brede exemplaren die je haar strak naar achter houden en een sixties feel aan je outfit geven. Bij Saint Laurent zagen we ook een haarband, al was die iets feeërieker met veertjes.

Originele vastbinders

Als je jouw haar toch lekker lang laat, mag je volgende lente afstand nemen van het klassieke haarelastiekje. De manieren om een paardenstaart te maken worden creatiever. Een stuk stof, een sjaal; een lederen lintje of een transparante buis: het kan allemaal. Tip: steek je haar in de stofzuiger voor een strakgetrokken resultaat zoals bij Chanel.

Beeld: Rochas / Lanvin / Chanel Foto: Catwalkpictures

Krullenbol

Krullen, kort of (half)lang, voegen iets ondeugends toe aan je look. Accentueer ze en pronk ermee. Ja, zelfs krullen in een eighties snit, zoals gezien bij modehuis Kenzo, kunnen weer helemaal. Of wat dacht je van - gewaagd! - een froufrou in je krullenbol?