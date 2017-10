Club Brugge-verdediger Poulain (opnieuw) langdurig buiten strijd

De pech voor Benoit Poulain blijft duren: de verdediger van Club Brugge staat zes weken aan de kant met een ontwrichte schouder, een blessure die hij opliep bij een val in de wedstrijd tegen AA Gent.

Het is voorlopig niet het seizoen van Poulain: de 30-jarige Fransman viel eind juli uit tijdens de Brugse Metten tegen Athletic Bilbao. Hij liep toen een spierscheur op, die hem langer dan aanvankelijk verwacht aan de kant hield. Vorig weekend maakte Poulain na twee maanden zijn rentree met een basisplaats tegen AA Gent, maar de verdediger bezeerde zich bij een val aan de schouder.

Poulain speelde de topper weliswaar nog uit, maar blijkt nu toch zwaarder geblesseerd dan verwacht: “In een andere match had ik me misschien wel nog laten wisselen, maar omdat het mijn comeback was, wou ik er echt niet af”, gaf hij toen na de wedstrijd aan.