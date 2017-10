Eden Hazard: “We hebben een verrassing voor Vertonghen”

Aanvoerder Eden Hazard wil er tegen Cyprus morgen een topwedstrijd van maken. Hij ziet daarvoor verschillende redenen. Onder meer zich in de geschiedenisboeken spelen door de Duivels met 5-0 te laten winnen. Dan scoorden de Belgen 44 goals in deze voorronde en dat heeft hen nog nooit een land voorgedaan. Maar als aanvoerder stak hij ook een verrassing voor Jan Vertonghen in elkaar.

“We denken er zeker aan het record te breken. Sinds de winst tegen Bosnië denken we daaraan. We willen er een feest maken want ook Jan Vertonghen breekt dat record. We hebben ook een verrassing voor hem voorzien. Hopelijk komt het publiek ook massaal af.” Bondscoach Martinez lichtte alvast een tipje van de sluier wat betreft de verrassing voor Vertonghen: het wordt geen pet (een "cap"). Wat het dan wel wordt, blijft een strikt bewaard geheim tot morgenavond.

De aanvoerder blikt ook al vooruit naar het WK zelf. “We moeten zo ver mogelijk gaan met deze groep. Ik heb wel het gevoel dat we stappen vooruit gezet. Thibaut, Romelu, Dries,… met zijn allen hebben we meer ervaring. Ik begrijp dat de mensen niet meer gek worden van de kwalificatie maar dat ze zich afvragen hoe ver we gaan geraken. Op dat vlak zijn we op het niveau van Spanje, Duitsland en die andere habitués. Of we potten gaan breken, hangt dan weer af van de omstandigheden. Het is onmogelijk te zeggen waar we gaan geraken: kwartfinale, halve finale, finale,… ? Maar ik heb een goed gevoel.”