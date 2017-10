Speelt Lukaku toch tegen Cyprus? Martinez: “Nog geen telefoontje gekregen van Mourinho”

De Rode Duivels sluiten de WK-kwalificatiecampagne dinsdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Cyprus. Een ideale kans om de WK-kwalificatie te vieren, al zal dat wel zonder Marouane Fellaini moeten gebeuren… Diens blessure tegen Bosnië viel ongetwijfeld slecht bij Manchester United, al lijkt de kans nu toch te bestaan dat Romelu Lukaku start tegen de Cyprioten.

Lukaku bracht zijn enkelblessure weliswaar mee van zijn club, maar probeert bij de nationale ploeg weer fit te geraken. Voor de interlands zei Manchester United-coach José Mourinho ook dat het Martinez’ beslissing zou zijn om Fellaini en Lukaku te gebruiken. De verwachting was dan ook dat de bondscoach geen risico zou nemen met de spits, die gisteren individueel trainde op het veld. Al was het maar om Manchester United na de blessure van Fellaini niet nog verder in last te brengen.

Op de persconferentie maandagavond wilde Martinez niet bevestigen of Lukaku al dan niet zou spelen, maar van een gebaar richting Manchester leek nog weinig sprake: “Romelu is fit en beschikbaar, hij traint vanavond gewoon mee. En neen, ik heb nog geen telefoontje gekregen van Mourinho.”

Romelu Lukaku (met witte sokken) speelt volley-voetbal Foto: bla

Tussendoor: ook Thomas Vermaelen is fit, maar de bondscoach wil de verdediger van Barcelona niet overbelasten, en neemt hem gezien zijn gebrek aan speelminuten wél in bescherming: “Thomas zal niet starten”.

Thomas Vermaelen speelt normaliter niet tegen Cyprus Foto: Photo News

Blessure Fellaini

Goed nieuws voor Mourinho was er wel over de blessure van Fellaini: aanvankelijk werd gevreesd voor schade aan de buitenste knieband en een langdurige onbeschikbaarheid van de middenvelder, maar een scan bracht zondag aan het licht dat alleen de binnenste band is geraakt en dat Fellaini slechts een paar weken aan de kant staat.

Martinez: “We hebben al contact gehad met de medische staf van United, en dat was goed. Het was gewoon een spijtig incident. Maar Marouane is een snelle genezer. De scan toonde aan dat hij schade aan het ligament had opgelopen, hoe zwaar die was zal pas blijken als de zwelling weg is.”

De Belgische teamdokters lichtten gisteren hun collega’s bij Manchester United in, vandaag meldde Fellaini zich terug bij zijn club. Voor zijn revalidatie keert hij mogelijk terug naar België. De blessure van de middenvelder komt ongelegen voor United omdat manager José Mourinho ook al Paul Pogba mist. Als vervanger van de Fransman scoorde Fellaini twee keer in de wedstrijd tegen Crystal ­Palace.

Nog geen pintje voor Martinez

Bondscoach Martinez maakte van de persconferentie ook gebruik om de fans op te roepen naar de wedstrijd te komen: “We gaan er morgen een feest van maken. Neen, ik ga nog geen Belgisch pintje drinken”, lachte de geheelonthouder Martinez. “Misschien later.”

Voorlopig zijn er 37.500 tickets verkocht, er zijn dus nog meer dan 10.000 zitjes vrij. De voetbalbond belooft dat het de moeite waard wordt: tussen half zeven en half acht is er “happy hour” (lees: wie vier drankjes bestelt krijgt er eentje gratis), DJ Dave Lambert geeft aan tribune 4 een concert, en de wedstrijd wordt diezelfde tribune verlicht met pyrotechnische middelen. De spelers zullen ook een ereronde maken, handtekeningen uitdelen, en de kwalificatie voor het WK vieren met DJ’s.