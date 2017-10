Zijn kruisjesverzameling was zijn grote trots, nu blijft Luc (57) met lege handen achter

Lebbeke - Inbrekers hebben afgelopen weekend lelijk huisgehouden bij verzamelaar en heemkundige Luc Pieters in Lebbeke. Alles werd overhoop gehaald en een collectie zilveren kruisjes werd meegenomen, samen met juwelen en drie laptops. De man is er het hart van in.

Luc Pieters (57) is in Lebbeke een bekend verzamelaar van parafernalia rond de gemeente. Hij houdt alles bij wat met Lebbeke te maken heeft en hij is actief bij de heemkundige kring. Zondagavond kreeg hij bij hem thuis in de Grote Snijdersstraat inbrekers over de vloer. “We waren iets gaan drinken met vrienden en toen we terugkwamen, zagen we meteen dat er iets niet klopte”, zegt Luc. “Een kaars die normaal op de piano staat, stond tegen de deur om naar de leefruimte te gaan en die deur die anders dicht is, stond nu open. Toen we naar binnen gingen, zagen we dat alles overhoop is gehaald. We hebben meteen de politie gebeld en zijn dan de schade beginnen op te meten.”

Alleen waardevol voor verzamelaars

De dieven raakten binnen via de achterzijde. “Ze forceerden twee schuiframen, zodat ze in de living stonden. Ze hebben alles doorzocht, ze hebben duidelijk hun tijd genomen.”

“De grootste schok kreeg ik toen ik in mijn bureau ging kijken en zag dat mijn verzameling kruisjes weg was. Het lijkt echt of ze daar voor gekomen zijn. Nochtans is de collectie als ijzer niet veel waard, maar ze heeft veel verzamelwaarde. Ze werden mee in de kist gelegd van jonkheren en dateren uit de periode rond 1850. Ik kon ze bemachtigen na lang zoeken en ook voor mezelf hebben ze heel veel waarde. Maar wie niet weet wat het is, kan er niet veel mee. Misschien worden ze online aangeboden binnenkort en kan ik ze zo terugvinden.”

Drie laptops weg

Verder werden ook nog drie laptops gestolen. “En het goud van mijn vrouw, want ook boven zijn alle kasten geopend en leeggehaald. Een verzameling medaillons is gewoon op de grond gekeild. Daar waren ze blijkbaar niet in geïnteresseerd.”

Het lab is langsgekomen om onderzoek te doen naar sporen. Luc Pieters hoopt dat de daders gevonden kunnen worden.