OVERZICHT. De staking van het ACOD tegen premier Michel is officieel van start gegaan. Zo en hier zal u het voelen.

De staking van ACOD Spoor is maandagavond om 22.00 uur officieel begonnen. Dat is het startschot van wat de socialistische overheidsvakbond een “reactiedag” noemt. Ze organiseren allerlei acties in de openbare diensten, naar eigen zeggen tegen de “stiefmoederlijke” behandeling van de openbare sector. Staking, reactiedag…. Hoe je het ook noemt, je zal er last van hebben. Zeker op de weg, want vooral het openbaar vervoer staakt.

Volgens de socialistisch overheidsvakbond - de christelijke en liberale vakbonden doen dinsdag niet mee - is de regering al drie jaar bezig met een bewust afbraakbeleid van de openbare sector. De vakbond wijst bijvoorbeeld op de chronische onderfinanciering van de openbare diensten en regeringsplannen om het ambtenarenstatuut af te bouwen of minimale dienstverlening in te voeren.

-Spoorwegen

De NMBS verwacht zwaar verstoord treinverkeer, ook bij de internationale treinverbindingen. Het treinverkeer kan hinder ondervinden vanaf maandagavond om 22.00 uur tot dinsdagavond 22.00 uur. Ook het internationale spoorverkeer zal mogelijk hinder ondervinden.

-De Lijn

De Lijn verwacht dat er minder bussen en trams zullen rondrijden. Meer kan De Lijn op dit moment niet zeggen.

-Openbaar vervoer Brussel:

Volgens de laatste schattingen zal het MIVB-net "forse hinder ondervinden, tot mogelijk zelfs helemaal niet rijden.” De MIVB raadt haar reizigers aan alternatieven te zoeken voor hun verplaatsingen dinsdag in Brussel. "Bepaalde metrostations kunnen zelfs gesloten blijven als er onvoldoende MIVB-personeel is. Daardoor zal er geen metro rijden naar het Koning Boudewijnstadion, voor de match van de Rode Duivels tegen Cyprus.”

-De kranten

Zij worden normaal verdeeld.

-Brieven en pakjes

Hier wel hinder. Al van BPost moeilijk voorspellen waar die het grootst zal zijn.

-Gevangenissen

ACOD heeft aangekondigd dat er aan elke gevangenis een stakingspost zal staan.

-Elektriciteitscentrales

Ook hier staan stakingsposten maar dat zal de consument niet voelen.

-Onderwijs

Raf De Weerdt, algemeen secretaris ACOD Onderwijs: “Wij hebben geen stakingsaanzegging ingediend. De centrale gaf ons die vrijheid. De lessen gaan dus gewoon door. De militanten zullen in de leraarskamer de collega’s wel inlichten over de overheidsplannen voor het onderwijs.’”

-Crèches

Nu al is zeker dat er in Gent en Antwerpen crèches staken.

-Zaventem

Het luchtverkeer zou geen hinder ondervinden. De luchtverkeersleiders van Belgocontrol zouden geen stakingsaanzegging hebben ingediend.