Sophie vloog 600 kilometer voor haar vakantieliefde, die haar bij aankomst vreselijk dumpte. Nu reageert de ‘harteloze Nederlander’ zelf

Ze vloog meer dan 600 kilometer om haar vakantieliefde te ontmoeten. Alleen om bij aankomst via sms te vernemen dat het allemaal maar een grapje was. Het dramatische verhaal van de Britse Sophie Stevenson ging de wereld rond. Maar nu heeft ook de “harteloze dader” uit Nederland van zich laten horen.

Sophie Stevenson was tijdens haar vakantie in Barcelona tot over haar oren verliefd geworden op de Nederlander Jesse Mateman. De twee zouden er in augustus zelfs een romance op na gehouden hebben.

Daarom had Sophie er ook heel wat voor over om hem nog eens terug te zien. Deze maand vloog ze naar eigen zeggen meer dan 600 kilometer van het Verenigd Koninkrijk naar Amsterdam voor hem. Maar bij aankomst zou ze een wreed berichtje gekregen hebben.

“You were pigged”, stond daarin te lezen. Dat betekent zoveel als: we hebben een grap met je uitgehaald. Volgens de Britse kranten gaat het om een spelletje - Pull a Pig - waarbij jongens een lelijk meisje proberen te versieren.

“Heksenjacht”

Maar nu heeft ook de “harteloze Nederlander” gereageerd in De Telegraaf. Volgens hem is het volledige verhaal verzonnen.

“Ik ken dat hele spelletje zelfs niet”, zegt Jesse Mateman. “Ik word hier gewoon kapotgemaakt. Na dat stuk zijn mijn ouders, mijn zus en ik bedreigd. Het is een heksenjacht.”

Mateman geeft wel toe dat hij Sophie kent en dat ze elkaar in Barcelona ontmoet hebben. “Maar ik heb nooit een romance met haar gehad”, klinkt het. “We zijn of waren geen verliefd stel, zoals wordt gesuggereerd. De berichtjes die in de Engelse kranten staan, zijn of door Sophie of door de kranten zelf gemaakt. Want ik heb ze niet verstuurd.”

Telefonisch contact

Volgens de moeder van Sophie belde Jesse bijna iedere dag omdat hij haar zo graag wilde zien. “Maar daar klopt niets van”, zegt hij. “Na Barcelona heb ik geen enkel telefonisch contact meer met haar gehad. Ik vraag me inmiddels zelfs af of Sophie überhaupt wel op Schiphol is geweest. Ik heb geen idee.”