Nog 6.500 tickets te koop voor galawedstrijd van Rode Duivels

Maandagavond staat de teller op 37.500 verkochte tickets voor de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdagavond op de slotspeeldag in groep H tegen Cyprus. Dat betekent dat er nog ongeveer 6.500 tickets beschikbaar zijn.

De Rode Duivels sluiten tegen Cyprus de WK-kwalificatie af. In Bosnië hadden onze jongens nooit eerder gewonnen, thuis tegen Cyprus lieten ze nog nooit punten liggen. Een thuiszege tegen de nummer zeventig van de wereld zou dan ook niet meer dan de logica zelve zijn. De ideale gelegenheid ook om aan klantenbinding te doen, om zo de hype richting het WK weer aan te zwengelen. Want de prestaties van de Duivels in deze campagne waren niet altijd even overtuigend, in tegenstelling tot de resultaten. Dat heeft zijn weerslag op de ticketverkoop, net als de aangekondigde staking van dinsdag. Maandagavond waren er dan ook nog 6.500 tickets beschikbaar.

Bondscoach Roberto Martinez wil er nochtans maar al te graag een feestje van maken in het Koning Boudewijnstadion. “Het moet een echt feest worden. Het is belangrijk dat er een chemie is tussen de fans en de spelers. In Bosnië waren de meegereisde fans weer fantastisch en we willen hen iets teruggeven. Neen, ik ga nog geen Belgisch pintje drinken”, lachte de geheelonthouder Martinez. “Misschien later.”

Bondscoach Martinez Foto: Isosport

Ook de Belgische voetbalbond wil zijn duit in het zakje doen en kondigt een soort van ‘happy hour’ aan voor de wedstrijd. “Tussen 18u30 en 19u30 krijgen de fans in de drankstandjes rond het stadion bij vier consumpties een gratis drankje aangeboden. Voor de wedstrijd zijn er ook dj’s”, bevestigde woordvoerder Stefan Van Loock. “Ook na de wedstrijd is er een dj en wat vuurwerk. De spelers maken dan een ereronde om het publiek te groeten en tot slot zal er iets speciaal gedaan worden voor Jan Vertonghen.”

Op het spel

Mits een zege tegen de eilandbewoners sluiten de Belgen groep H af met een indrukwekkende 28 op 30 en een Belgisch recordaantal doelpunten. Bij vijf of meer treffers wordt ook het doelpuntenrecord van Duitsland gebroken.

Voor de tweede keer op rij kunnen de Rode Duivels dan ongeslagen naar een WK, wat ook deze keer tot het statuut van reekshoofd zal leiden bij de loting. Na de interlands van zaterdag en zondag is daar tegen Cyprus slechts één punt meer voor nodig. Op 1 december in het Kremlin in Moskou vermijden we op die manier de op papier sterkste tegenstanders in de groepsfase, al wordt het toch ook opletten voor de tegenstander die uit pot twee komt.

Foto: Isosport

Blessurenieuws

Maar eerst moet er dus wel minstens een punt gepakt worden tegen de Cyprioten. Bondscoach Roberto Martinez kan daarbij niet rekenen op de geschorste Yannick Carrasco, waardoor Nacer Chadli zich mag opmaken voor een basisplaats. De winger van West Bromwich Albion bewees eerder al dat hij op die positie kan depanneren. Centraal op het middenveld komt Axel Witsel terug uit schorsing en neemt hij de plaats in van Marouane Fellaini, die zaterdag in Sarajevo geblesseerd uitviel en enkele weken out is met een knieblessure.

Voorin is Romelu Lukaku opnieuw speelklaar, maar met slechts één groepstraining in de benen lijkt het toch onwaarschijnlijk dat de topschutter in de Premier League dinsdag aan de aftrap verschijnt. Michy Batshuayi mag zich zo voor de eerste keer in zijn carrière bij de nationale ploeg opmaken voor een tweede basisplaats op rij.

Achterin verdwijnt Thomas Vermaelen uit de basiself, Laurent Ciman is de grootste kanshebber om zijn vervanger te worden. De blessuregevoelige Vermaelen heeft een tekort aan wedstrijdritme en de bondscoach acht het niet opportuun hem twee keer op rij te laten starten, in tegenstelling tot het persoonlijke oordeel van de verdediger van FC Barcelona. Jan Vertonghen is wel zeker van een basisplaats en zal zo met 97 caps Belgisch recordhouder worden. Dat zal ook op het veld gevierd worden, maar die festiviteiten blijven voorlopig geheim.