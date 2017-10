Hevige dakbrand in huis naast jeugdverblijf, kleindochter kan erger voorkomen: “Had veel slechter kunnen aflopen”

Sint-Niklaas - Het huis naast jeugdverblijf Axlandhoeve in de Stenenmuurstraat in Sinaai is zwaar beschadigd door een dakbrand. Die was zondagavond ontstaan in een gastenverblijf. Niemand raakte gewond. Het jeugdverblijf zelf bleef gespaard van het vuur.

Lea De Westelinck lag al in bed toen haar kleindochter Nancy rond 21 uur het erf van het huis dat ze delen, opreed. Op dat moment sloegen de vlammen al door het dak. “Ik had niets in de gaten tot wanneer mijn kleindochter iedereen uit bed kwam halen”, getuigt ze. “Er woedde een brand in de loftverdieping die verhuurd wordt als gastenkamer. Toen iedereen buiten stond, zagen we hoe snel het ging. Gelukkig waren we er op tijd bij en werd er niemand gewond. Als Nancy pas later was thuisgekomen, had alles veel slechter kunnen aflopen.”

Toen de brandweer ter plaatse kwam, woedde het vuur al hevig. Er werd zowel langs binnen als langs buiten geblust. “Op die manier kregen we de brand snel onder controle”, zegt woordvoerster Jolien Van Damme van de Hulpverleningszone Waasland. “We bleven nog lange tijd ter plaatse om na te blussen om verdere brand te voorkomen.”

Veel hulp

De schade in het gebouw is aanzienlijk. Nancy Verlee en Stijn Meesters, die samen met hun drie kinderen en hun grootouders in het huis wonen, brachten de nacht door in het jeugdverblijf vlak naast hen. Dat wordt door hen uitgebaat en bleef gelukkig gespaard van de vlammen. “De schade in het huis is aanzienlijk maar we hebben goede hoop dat alles snel hersteld zal zijn”, zegt Lea De Westelinck. “Ook de rook- en waterschade is aanzienlijk. Gelukkig krijgen we veel hulp vanuit de buurt. Mensen kwamen al spontaan kleren brengen voor de kinderen. Hun spullen zijn doordrongen van de rook.”

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het vuur ontstond in een schouw en verspreidde zich daarna naar de houten dakstructuur. “De woning staat er al sinds 1978”, weet De Westelinck. “Het dak werd nog maar een jaar geleden geplaatst.”