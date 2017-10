Eden Hazard dolt met Jan Vertonghen en waarschuwt Cyprioten

Eden Hazard (26) heeft plannen voor de laatste wedstrijd van de kwalificatiecampagne. “Het draait tegen Cyprus om Jan Vertonghen, maar we willen ook het doelpuntenrecord in de kwalificaties breken.” Dat wil zeggen: hopen op vijf Belgische goals om beter te doen dan die 43 doelpunten in tien matchen van Duitsland.