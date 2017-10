Voetbalbond wil in zee met concurrent van Ghelamco, goed nieuws voor Anderlecht?

De voetbalbond onderhandelt met bouwgroep Besix om Aannemingen Verelst op te volgen als bouwpartner van de Rode Duivels. Dat is opmerkelijk, want Besix is een rechtstreekse concurrent van Ghelamco, de aannemer die het nationaal stadion moet bouwen.

Besix was samen met Ghelamco en Groep Denys in de running voor het Eurostadion op Parking C, maar moest in maart 2015 de duimen leggen voor Ghelamco. Intussen zijn er zoveel problemen gerezen rond het nieuwe stadion dat hardop de vraag wordt gesteld of het klaar zal raken voor het EK 2020.

De toenadering van de voetbalbond tot Besix is een nieuwe aanwijzing dat de nationale ploeg op korte termijn niet snel zijn thuiswedstrijden in een door Ghelamco gebouwd stadion zal spelen. Het huidige bestuur van de voetbalbond, met ondervoorzitter Bart Verhaeghe voorop, wil de Rode Duivels laten rondreizen in België. De kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar werd in Luik gespeeld, de oefenwedstrijd tegen Japan op 14 november vindt plaats in het Jan Breydelstadion van Brugge. Voorts zijn Genk en Gent de enige stadions buiten de Heizel waar interlands kunnen worden gespeeld. Al is Gent ook gelinkt met Ghelamco.

Banden met Anderlecht

De voorzitter van de raad van bestuur van Besix, Johan Beerlandt, behoort tot de rijkste Belgen en zit ook in de raad van bestuur van Anderlecht. Beerlandt heeft vijf procent van de aandelen van Anderlecht in zijn bezit en heeft een akkoord van de club dat hij het huidige Constant Vanden Stockstadion kan verbouwen tot een nieuwe tempel. Mogelijk gebeurt dat binnenkort ook met indirecte steun van de voetbalbond dankzij het nieuwe partnerschap. In dat geval zouden de Rode Duivels hun “Brusselse matchen” in de nieuwe tempel van Anderlecht kunnen spelen.