Rusland kocht advertenties op Google om verkiezingen in de VS te beïnvloeden

Het netwerk van de internetgigant Google is tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen vanuit Rusland gebruikt om misleidende politieke advertenties de wereld in te sturen. Dat meldt de krant Washington Post maandag. Eerder was ook al bekendgemaakt dat Rusland via Facebook en Twitter geprobeerd zou hebben om de Amerikaanse kiezer te beïnvloeden.

Een goedgeplaatste anonieme bron verklaarde aan het Amerikaanse blad dat er duidelijke aanwijzingen zijn gevonden voor een operatie waarbij vanuit Rusland advertenties werden aangekocht op het Google-netwerk. Er zou voor “tienduizenden dollars” aan reclame zijn gekocht.

De misleidende informatie werd onder meer verspreid via YouTube, het populaire videoplatform van Google. Daarnaast werden onder meer nog de zoeksite Google en de maildienst Gmail gebruikt om verkiezingsgerelateerde reclame de wereld in te sturen. Google is het grootste online-advertentiebedrijf ter wereld.

Opvallend is dat de advertenties een andere afzender hadden dan de reclameboodschappen die via Facebook en Twitter werden verspreid. Dat zou erop kunnen wijzen dat het Russische netwerk breder was dan tot nu toe werd aangenomen, schrijft Washington Post nog.

Google heeft nog niet officieel gereageerd op het bericht.