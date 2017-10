De trainer die jonger is dan de helft van zijn spelers

Is William Still het nieuwe talent aan het Belgische trainersfirmament? Met zijn 24 jaar is hij in ieder geval de jongste ooit in ons profvoetbal. Als interim-trainer van Lierse in de eerste klasse B waren afgelopen weekend zelfs zeven van de elf basisspelers ouder dan hij. “Leeftijd is maar een cijfer.”

Yannick Ferrera nam hem als 20-jarige op in de staf van Sint-Truiden. Een jaar later trok hij met zijn mentor naar Standard en een week voor zijn 25ste verjaardag van komend weekend debuteerde hij afgelopen ...