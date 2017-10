Red Flame Tessa Wullaert vindt geen gehoor na oproep aan Rode Duivels voor gelijk loon

Cyprus vanavond is nog maar een tussendoortje, de Rode Duivels dromen al van de wereldtitel in Rusland volgende zomer. Dat zou hen per persoon een kleine 600.000 euro opleveren. Noorse voetbalmannen delen die centen dan met hun vrouwelijke collega’s. In België kunnen de Red Flames dat op hun buik schrijven, ondervindt sterspeler Tessa Wullaert.

“Hetzelfde spel, eenzelfde beloning, wat denken jullie, Rode Duivels…?” Tessa Wullaert stuurde het bericht de wereld in namens de Belgische vrouwenploeg. Inspiratie vond ze in Noorwegen, waar het budget voor de Noorse vrouwen­selectie onlangs verdubbeld werd tot dat van de mannenploeg: jaarlijks zo’n 650.000 euro. Daarvoor moesten de mannen zelfs 50.000 euro afstaan van hun commerciële inkomsten. “Ze aarzelden geen seconde”, verklaarde een onderhandelaar achteraf. Verdedigster Ingrid Moe Wold kan haar geluk niet op. “Jullie zullen het misschien niet voelen in jullie maandloon, maar voor ons betekent dit heel veel.”

Hoog tijd om Eden Hazard en co. te prikkelen, vond Tessa Wullaert, de sterspeelster van de Red Flames die afgelopen zomer op het EK in Nederland in ons land een hele hype ontketenden. Alleen kreeg ze tot gisteravond nog geen enkele reactie. Noch van de voetbalbond, noch van een van de Rode Duivels die hen nochtans tijdens het EK al hun steun toezegden.

“De reacties komen vooral van de buitenwereld”, aldus de West-Vlaamse spits gisteravond licht ontgoocheld. “Misschien had ik hen ­beter één voor één een privétweet gestuurd. Ik bedoelde mijn tweet half als grap, maar ik wilde ook wel een signaal geven.”

Volgens Wullaert speelt mee dat de financiële verschillen tussen de ­Belgische vrouwen en mannen veel groter zijn dan in Noorwegen. “Al lijkt me dat een reden te meer om iets af te staan aan de vrouwen. Maar uit de discussies omtrent hun portretrechten heb ik begrepen dat hen dat moeilijk valt. Neen, we zullen niet mogen verwachten dat ze een deel van hun premie aan ons zullen afstaan als ze in Rusland wereldkampioen zouden worden.” (lacht)

Maar het statement is wel gemaakt en verspreid. “En intussen gaan we beetje bij beetje vooruit. Zo zijn na ons EK de premies voor onze WK-kwalificatiematchen toch wat opgetrokken. Waardoor de Red Flames – die ook nog een dagjob hebben – toch al geen verlies meer maken.”