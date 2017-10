Voor Open VLD telt stress niet mee: regering zet mes in zware beroepen

Nog voor het einde van dit jaar wil de federale regering een beslissing nemen over de zware beroepen. Een ambitieuze planning voor zo’n gevoelig dossier. Alvast regeringspartij Open VLD vindt dat de psychische werkbelasting niet voldoende is om als zwaar beroep erkend te worden. “De focus moet liggen op zware taken die we aan de hand van duidelijke objectieve criteria moeten kunnen vaststellen.”

“We gaan akkoord om niet akkoord te zijn.” Met die woorden hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties gisteren hun onderhandelingen over de zware beroepen in de privésector stopgezet. De regering-Michel had hen de kans gegeven zelf een regeling uit te werken, maar na twee jaar rond de pot draaien zijn ze daar niet uitgeraakt. Het water tussen werknemers en werkgevers bleek onoverbrugbaar groot.

Het is nochtans een cruciaal aspect van de hele pensioenhervorming. Elke job of activiteit met de stempel “zwaar beroep” geeft recht op een vroeger pensioen (of een hogere pensioenuitkering). De vakbonden hadden voor­gesteld om daarvoor uit te gaan van vier criteria: veiligheidsrisico’s, fysiek zware arbeid, psychische belasting en nachtarbeid. Die hadden ze vertaald in ongeveer tachtig types activiteiten. “Waardoor ongeveer alle jobs een zwaar beroep dreigden te worden”, aldus de werkgevers, die gruwden van zo’n scenario. Zij bleven tot gisteren vasthouden aan maar één criterium: nachtwerk (en onregelmatige uren). Volgens hen de enige ­wetenschappelijk verantwoorde basis om van een zwaar beroep te spreken.

Ambitieuze planning

Door het forfait van de sociale partners is het nu aan de regering om de knoop door te hakken. Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) is in ieder geval ambitieus. “Voor het einde van het jaar zal de minister een voorstel aan de ministerraad doen”, aldus zijn woordvoerder. De minister hanteert daarbij twee uitgangspunten: de regeling mag de werkgevers geen administratieve overlast bezorgen en de criteria moeten “objectief meetbaar” zijn.

Precies op dat laatste punt wringt nu het schoentje. Want net een belangrijke factor in veel jobs, de psychische belasting, is niet of nauwelijks objectief meetbaar. Bacquelaine wil nog niet vooruitlopen op de discussie, maar bij de Vlaamse regeringspartijen is er in ieder geval weinig animo om dat als criterium te behouden. “Laten we de focus houden op zware taken die we aan de hand van duidelijke objectieve criteria moeten kunnen vaststellen. Zware taken zoals nachtwerk en fysiek zwaar werk”, zegt Kamerlid Vincent Van Quicken­borne, de pensioenspecialist van Open VLD, ronduit. “Psychische belasting is niet veralgemeend objectief meetbaar.”

N-VA en CD&V zijn minder uitgesproken, maar in regeringskringen is te horen dat ook zij op die lijn zitten. Er tekent zich zelfs al een oplossing af, namelijk door naar het “ruime plaatje, ook de preventie” te kijken. Met andere woorden, niet zomaar een ticketje voor een vroeger pensioen geven, maar wel manieren zoeken om te vermijden dat beroepen psychisch te belastend worden.

CD&V-Kamerlid Sonja Becq vraagt dat de komende weken voort onderhandeld wordt met vakbonden en werkgevers, ook al is hun overleg mislukt. “Laten we beginnen met de punten waarover al overeenkomst is, om zo verder te werken.” Wat daarbij helpt, is dat over enkele weken normaal gezien het rapport over de zware beroepen in de openbare sector af moet zijn – onder meer over de belangrijke groep van leraren. Dat overleg is wél constructief verlopen. Een consensus in de publieke sector kan inspirerend zijn voor een regeringsbeslissing in de privésector.