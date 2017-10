Canelle (22) sterft nadat ze urenlang in het wrak van haar auto zit

Oostende - Een tegenligger was er niet. En allicht had Canelle De Loddere, een model van 22, ook niet gedronken. Hoe het fatale ongeval is gebeurd, is voorlopig dus een raadsel. Gisterochtend ontdekte een voorbijganger haar wagen in een vaargeul in Zuienkerke, meters naast de weg. De jonge studente, die al uren in het water lag, leefde nog, maar bezweek finaal aan haar verwondingen. “We blijven achter met zo veel vragen”, zegt haar vader.

“Hoelang mijn dochter in het water gelegen heeft? We weten het niet. Het is allemaal zo onwezenlijk. Het moeten lange, heel lange uren geweest zijn.” Vader Thibault De Loddere, een bekend restauranthouder in Oostende, kan het niet vatten. “Het ongeval moet zondagnacht rond 3 uur gebeurd zijn.”

Pas vijf uur later, gisterochtend rond 8 uur, deed een toevallige passant die langs de Oostendse Steenweg liep in het West-Vlaamse Houthave, deelgemeente van Zuienkerke, de akelige ontdekking. De wagen van vader Thibault lag op de kop in het water, meters ver van de weg. De klap moet bijzonder hevig geweest zijn, bewezen de vele brokstukken. Een verlichtingspaal was meters ver gekatapulteerd.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse en troffen Thibaults dochter Canelle aan in het water. Duikers konden de jonge vrouw van 22 uit de wagen bevrijden. Ze leefde nog, maar was er zeer erg aan toe, klinkt het bij de hulpdiensten. De jonge studente werd nog ter plaatse gereanimeerd, maar bezweek uiteindelijk in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Een verkeersdeskundige moet uitklaren wat er ’s nachts gebeurd is. Zeker is dat er geen andere wagens bij het ongeval betrokken waren. Het blijft een raadsel waarom ze in een flauwe bocht naar links rechtdoor ging. Viel ze in slaap? Het gerecht houdt er ernstig rekening mee.

Volgens haar vader kwam ze van een beleggersclub in Brugge, waar ze de ontvangst van een groep Amerikanen in goede banen had geleid. “Dat hostessenwerk deed ze wel vaker”, zegt vader Thibault. “Het was een hobby voor haar.”

Populair model

De jonge vrouw was een geboren en getogen Oostendse, ondanks het feit dat de roots van haar mama in de Dominicaanse Republiek lag. Ze studeerde aan de Hogeschool West-Vlaanderen waar ze de lerarenopleiding volgde. In het verleden was ze ook leidster bij Kazou.

Maar haar echte passie? Die lag bij modellenwerk dus. Iets wat ze volgens haar familie heel vaak en heel graag deed. “Canelle was echt een zorgeloos, opgewekt meisje dat heel hard van het leven genoot en niets liever deed dan dansen en uitgaan met haar vriendinnen”, vertelt haar vader. “Heel sociaal ook, met een grote vriendenkring. We gaan haar zo ongelooflijk hard missen.”