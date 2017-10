Onyekuru weg bij Anderlecht?

Verlaat Henry Onyekuru Anderlecht al tijdens de winterstop voor Everton, de club die eigenaar is van de Nigeriaanse spits? Dat melden althans de media in zijn thuisland. KV Kortrijk wacht intussen nog steeds op de terugkeer van Gary Kagelmacher. Een kleine portie clubnieuws!

Steeds meer Nigeriaanse sites melden dat Everton Henry Anderlecht-spits Onyekuru al kan/wil terughalen in januari om het scoringsprobleem van de ploeg op te lossen, want The Toffees staan pas zestiende in de Premier League. Dat is echter voorbarig, zeker omdat Onyekuru nog geen Engels werkvisum heeft.

Hein Vanhaezebrouck gaf gisteren intussen training geflankeerd door zijn nieuwe assistenten Karim Belhocine en Gino Caen. De technische staf van RSCA is dus compleet. Nu de ploeg nog, want met alle afwezige internationals tekenden er maar een tiental spelers present.

Daarnaast moet Vanhaezebrouck voor het duel van vrijdag tegen Mechelen rekening houden met een aantal onzekere en geblesseerde spelers. Massimo Bruno traint al even niet door een omgeslagen enkel, waardoor een oude kwetsuur van bij Leipzig weer opspeelde. Hij kan enkel aantreden tegen Malinwa als er geen risico’s aan verbonden zijn. Ook Chipciu is onzeker nadat hij tijdens Roemenië-Kazachstan een trap in de rug kreeg. Hij speelde nog voort met een inspuiting, maar omdat hij daarna geschorst was, keerde de Roemeen vroeger terug om te revalideren. Mogelijk moet Hein dus al flink puzzelen op de rechterflank, want ook de jonge Sowah sukkelt met de buikspieren.

Bij Polen was Teodorczyk ziek, maar die raakt in principe wel fit. Kara en Hanni waren gisteren in Brussel wel op post na hun interlands, maar deden nog niet mee aan de groepstraining. De eerste kreeg nog rust na een nachtvlucht, de tweede ondervond lichte hinder aan de adductoren en hield het bij lopen. Uros Spajic (enkel), die uitviel tegen Celtic, haalt Mechelen niet.

Kortrijk moet wachten op Kagelmacher

KV Kortrijk moet Gary Kagelmacher nog 1 à 2 weken missen. De Uruguayaan viel begin september uit met een spierscheur in de quadriceps en de scheur blijkt nu groter dan verwacht. Anthony Van Loo (meniscus) ondergaat deze week een scan.