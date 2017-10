Shania Twain komt naar Antwerpen

Shania Twain ­(52, foto) komt op 10 ok­tober naar het Sportpaleis in Antwerpen. Niet vandaag, maar in 2018.

De Canadese countrypopzangeres bracht zopas haar eerste album in vijftien jaar uit. Now werd niet overal even goed onthaald, maar dat belet de zangeres niet om een Europese tour op te zetten. Twain verkocht wereldwijd meer dan 90 miljoen albums en scoorde in de jaren 90 wereldhits met That Don’t ­Impress Me Much, You’re still the One en Man! I Feel Like a Woman. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 13 oktober om 9 uur via www.proximusgoformusic.be.