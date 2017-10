Lichaam postbediende die vermist was na moord mogelijk teruggevonden

In een ­rivier bij het Bretoense dorpje Malestroit is gisteren het lichaam ­teruggevonden van een Belgische man. Volgens verschillende Franse media zou het gaan om ­Joachim T. (26), de Leuvense post­bediende die ervan verdacht wordt zijn Franse vriendin Aude Ledoux (34) te hebben om­gebracht.

Audes ­lichaam werd eind september gevonden in een appartement in de Bretoense stad Vannes, waar de vrouw samen met T. op vakantie was geweest. Sindsdien was de politie in België en Frankrijk naar hem op zoek. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak, maar de speurders zouden uitgaan van zelfdoding. Het zou ook duidelijk zijn geweest dat het ­lichaam al verschillende dagen in het water lag.

Lees ook: Hij had haar al eens geslagen, maar ze gaf hem nog een kans

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.