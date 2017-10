Ann Van Elsen: “Na twee jaar eindelijk een trouwdatum geprikt”

De kogel is door de kerk. Na een verloving van meer dan twee jaar hebben Ann Van Elsen en haar vriend Filip een trouwdatum gekozen. Het zal een kleinschalig, intiem huwelijk worden: “Geen ceremonie, geen gedoe, enkel voor de wet.”

“Na een verloving van meer dan twee jaar moest het er wel eens van komen”, vertelt Van Elsen aan Story. Op 2 december is het dan eindelijk zover. “Die datum was toevallig vrij. Bovendien zijn we allebei al eens in de zomer getrouwd, dus kiezen we nu graag voor een winterhuwelijk. Ik hou sowieso ontzettend veel van de kerstperiode.”

Een groots trouwfeest is voor beiden niet meer nodig, dus zullen ze na het huwelijk op het stadhuis gezellig gaan ontbijten met de getuigen en hun naaste familie. “Volgende zomer geven we misschien nog een barbecue voor de rest van de familie, dan kunnen we Jackie-Lou ook meteen laten dopen.”