Elke Clijsters opnieuw single: “Het is niet gelukt met Johan”

Twee maanden lang beleefden Elke Clijsters en Johan Gerets, zoon van bekende voetbaltrainer Erik Gerets, wat wel een sprookje leek voor de buitenwereld. Romantische foto’s met bijhorende liefdevolle boodschappen overspoelden hun sociale media. Daar is echter niets meer van te bespeuren. Na twee maanden is hun relatie ten einde.

“We zijn inderdaad uit elkaar”, vertelt Elke Clijsters aan Dag Allemaal. “Ik vind het heel jammer dat ons verhaal is gestopt. Maar ik ga me heel diplomatisch opstellen en zwijgen over de reden waarom.”

Dat ze nu weer alleen verder moet, vindt ze allerminst een probleem. “Ik ben hiervoor ook al vrijgezel geweest he. Ik ben vooral blij dat mijn kindjes gelukkig zijn. Tja, ik ben heel realistisch van aard, dus ik kan dit soort situaties wel plaatsen. En ben ook oprecht gelukkig nu.”

Dat geluk is te danken aan haar nieuwe carrièresprong. Clijsters zal in Hasselt aan de slag gaan als tenniscoach. “Toen ik recent nog eens een balletje ging slaan, voelde dat echt als thuiskomen. Dus toen ik eens nadacht over wat ik goed kan en graag wil doen, was tenniscoach een logische keuze.”

Nu haar ex, voetballer Jelle Van Damme, weer in België speelt, lijkt een mogelijke verzoening tussen de twee niet onmogelijk. “Ik besef dat veel mensen een verzoening tussen ons graag zouden zien komen, maar ik wens daar niets over te zeggen.”