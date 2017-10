Gefrustreerde Charly Musonda Jr. haalt op Instagram snedig uit naar ‘werkgever’ Chelsea

Charly Musonda Jr. heeft dinsdag in een Instagrampost zijn gal gespuid over het gebrek aan speelminuten dat hij krijgt bij Chelsea. De middenvelder postte een volledig zwarte achtergrond bij zijn tekst.

De bijna 21-jarige Musonda Jr., die nog steeds wordt beschouwd als één van de grootste Belgische talenten, stak fors van wal. “Je werkt hard, harder dan ooit en meer dan van je verwacht wordt. Soms zelfs meer dan je kan, net omdat je er zo van houdt. Maar wat krijg je ervoor terug? Helemaal niets. Dit gezegd zijnde zal ik me met dezelfde toewijding blijven inzetten voor dit geweldige spelletje.”

Musonda Jr. keerde in januari terug naar Chelsea na een weinig succesvolle uitleenbeurt aan Real Betis Sevilla. Deze zomer maakte de zoon van voormalig Anderlecht-speler Charly Musonda zijn debuut in het eerste elftal van Chelsea. Hij stond negentig minuten op het veld in de League Cup-partij tegen tweedeklasser Nottingham Forest en mocht invallen in de Supercup (tegen Arsenal) en op de eerste speeldag van de Premier League (tegen Burnley).

Musonda Jr. werd door Johan Walem, coach van de Belgische beloften, vorige week gepasseerd bij zijn selectie voor de kwalificatieduels tegen Zweden en Cyprus. Begin september stuurde Musonda bij de vorige bijeenkomst zijn kat naar de U21, officieel om “de situatie bij zijn club Chelsea te regelen”.