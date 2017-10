Michel Preud’homme aanbevolen als nieuwe coach van… Oranje: “Het is iets nieuws, iets verfrissends”

Het Nederlandse voetbalelftal kan dinsdag voor de tweede keer op rij een groot toernooi missen. Tenzij er met zeven goals verschil gewonnen wordt van Zweden, is Oranje er volgende zomer niet bij op het WK in Rusland. Hoog tijd voor een nieuwe wind dus en voor die rol wordt gedacht aan Michel Preud’homme.

De Nederlandse voetbalbond KNVB gaat vanaf volgende maand op zoek naar een nieuwe bondscoach. Het contract van huidige trainer Dick Advocaat loopt in november namelijk af. In die context denkt ex-international Youri Mulder, de zoon van Jan Mulder, aan Preud’homme.

“Hij is vrij en ik denk dat hij een heel goede trainer is. De grote vraag is of hij met de druk kan omgaan. Dat weet je nooit van tevoren, maar op mij maakt hij een uitstekende indruk. Het is iets nieuws, iets verfrissends. Hij heeft het overal goed gedaan,” vertelde Mulder bij Ziggo Sport.

Preud’homme is gekend in Nederland door zijn periode bij FC Twente. Daarmee won de oud-doelman de Nederlandse beker en supercup. Preud’homme zit sinds juni zonder club na zijn vertrek bij Club Brugge.

