In Antwerpen verdien je gemiddeld 3.168 euro

Het gemiddeld maandelijkse brutoloon dat je in een Vlaamse provincie kan verdienen, varieert behoorlijk. In Antwerpen betalen werkgevers minder dan in Vlaams-Brabant, maar een stuk meer dan in Limburg of West-Vlaanderen. Dat blijkt uit de Jobat Loonwijzer 2017.

Over heel het land bekeken kan een werkende Belg gemiddeld rekenen op een maandelijks brutoloon van 3.181 euro. Dat landelijke loongemiddelde ligt overigens iets lager dan bij de Jobat Loonwijzer van vorig jaar. Die biedt een inkijk in het loonzakje van ruim 24.000 respondenten, verdeeld over heel België.

Zo’n landelijk loon van 3.181 euro is natuurlijk een gemiddelde. En veelverdieners halen zo’n gemiddelde naar boven. Daarom is het misschien een goed idee om ook de mediaan te vermelden. Die ligt in ons land op 2.875 euro bruto. Concreet betekent dit dat de helft van de ondervraagden in België minder verdient dan 2.875 euro en de andere helft meer verdient dan dat bedrag.

Brussel betaalt best

In Antwerpen verdien je met 3.168 bruto bijna evenveel als het landelijk gemiddelde. Al doet Antwerpen het inzake de hoogte van het loon wel beter dan in de Vlaamse provincies Limburg en Oost- en West-Vlaanderen. Maar nogmaals: het gaat telkens om gemiddelden en het brede plaatje.

Over heel het land bekeken, kan je in Brussel het meest verdienen: 3.506 euro bruto per maand. Ook al daalt dat gemiddelde licht, in Brussel verdien je ruim 300 euro meer dan gemiddeld in heel België.

Het verschil heeft vooral te maken met de omstandigheden. In het Brusselse bevinden zich nogal wat (hoofdkantoren van) grote bedrijven en organisaties, zoals de EU. Ook kaderleden en ambtenaren zijn er goed vertegenwoordigd, en die verdienen gemiddeld meer dan arbeiders en bedienden.

Na Brussel zijn Waals- en Vlaams Brabant de koplopers in ons land, gevolgd door Antwerpen. Kortom om het meest te verdienen, trek je best naar het Brusselse. De file naar de hoofdstad moet je er dan maar bijnemen.

