Messi en zwalpend Argentinië staan voor WK-match van de waarheid: hoe is het zo ver kunnen komen en wat zijn de scenario’s?

Argentinië moet dinsdagnacht Belgische tijd in het hooggelegen Quito winnen van Ecuador om nog kans te maken op deelname aan het WK voetbal van volgende zomer in Rusland. Geen vanzelfsprekende opgave voor een voetbalgrootmacht op de dool. Hoe is het zo ver kunnen komen?

Bondscoach Jorge Sampaoli vindt alvast dat zijn ploeg het verdient, ook al zijn de prestaties in de kwalificaties ronduit teleurstellend. “Als je de cijfers even vergeet, dan verdient Argentinië een plek op het WK. De ploeg heeft persoonlijkheid en zo vaak bewezen superieur te zijn.”

De tweevoudig wereldkampioen (in 1978 en 1986) speelde de laatste drie wedstrijden in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie gelijk en staat momenteel zesde in de groep. Dat volstaat niet voor een ticket naar Rusland. De eerste vier plaatsen zich rechtstreeks, de nummer vijf speelt een play-off tegen Nieuw-Zeeland. Argentinië ontbrak voor het laatst op een eindronde van een WK in 1970. Bij het vorige WK in Brazilië stond het land nog in de finale.

Het schortte in de kwalificatie vooral aan scorend vermogen bij de ‘Albiceleste’. In de zeventien gespeelde wedstrijden maakten de Argentijnen, met naast Messi ook nog aanvallend geweld als Paulo Dybala (Juventus), Angel Di Maria (PSG) en Mauro Icardi (Internazionale) in de gelederen, maar zestien doelpunten. Sergio Agüero (Manchester City) is momenteel geblesseerd, Gonzalo Higuain werd afgeserveerd door Sampaoli. Zelfs Venezuela, de nummer laatst in de kwalificatiegroep, maakte meer goals. Lionel Messi nam er een schamele vier voor zijn rekening.

Toch is de topschutter van FC Barcelona de speler waar Sampaoli op vertrouwt in het cruciale treffen met Ecuador. “Als Messi zijn normale niveau haalt, dan komt het allemaal goed”, meent de bondscoach. Argentinië is er overigens in WK-kwalificatiewedstrijden slechts één keer in geslaagd Ecuador te verslaan in Quito. In 2001, zestien jaar gelden dus. Het is voor bezoekende ploegen namelijk altijd lastig te acclimatiseren op 2800 meter hoogte.

Hoe is het zover kunnen komen?

Jeugd

Alles begint bij de jeugd. Tussen 1995 en 2007 was Argentinië bijzonder sterk op toernooien voor nationale jeugdteams. Zo wonnen ze in die periode vijf keer de wereldtitel bij de U20 (1995, 1997, 2001, 2005 en 2007). Ook in 2008 liet een sterke generatie zich nog van zijn beste kant zien door olympisch goud te behalen in Peking. Toen kwam bondscoach Sergio Batista echter al met een waarschuwing. “De standaard van onze jeugdopleiding is zwaar aan het zakken”, stelde hij toen. Hij krijgt nu gelijk...

Sindsdien haalden de jonge Albiceleste nog wel de kwartfinales van het WK in 2011 maar werden ze uitgeschakeld in de groepsfase in 2015 en 2017. Net als op het Zuid-Amerikaans kampioenschap trouwens. In 2009 en 2013 plaatsten ze zich zelfs niet voor het WK voor beloften.

Dat vertaalt zich nu ook bij het A-team. De offensieve weelde mag dan wel aanwezig zijn, vooral verdedigend loopt er bitter weinig talent rond bij de Argentijnen. Tenzij je fan bent van Nicolas Otamendi. Maar is die van het kaliber als een Roberto Ayala? De vraag stellen, is ze beantwoorden. Al is het in dit opzicht wel behoorlijk curieus dat Argentinië tijdens deze campagne vooral offensief zwalpt en wel degelijk defensief vrij stevig staat.

Messi

Dat lijkt te wijten aan slechts één ding: het te vaak rekenen op de flitsen van Messi. De Barcelona-ster kondigde in juli zijn afscheid aan als international na een nieuw verlies in een Copa America-finale maar kwam daar snel weer op terug. In de acht wedstrijden zonder hun redder in nood behaalde Argentinië amper zeven punten. De drie overwinningen sinds zijn terugkeer, waren bijna exclusief te wijten aan Messi. Hij scoorde de enige goals tegen Uruguay en Chili, en zorgde voor een goal plus twee assists tegen Colombia.

Argentinië gaat zo ver als Messi zijn land brengt en daar ligt voor een stuk het probleem. Een topper als Dybala wordt op de bank gezet omdat hij “moeilijk kan samenspelen met Messi”. Iedereen speelt in functie van ‘Leo’ en dus ontbreekt het hen vaak aan teamgeest, creativiteit en een verrassingseffect. Dat maakt de voetbalgrootmacht voorspelbaar.

Geen wonder dus dat Argentinië in 2017 amper twee doelpunten scoorde in de WK-kwalificatiecampagne. Het is al van november vorig jaar geleden dat de Albiceleste meer dan één keer scoorden in een wedstrijd. Toen wonnen ze met 3-0 van Colombia.

Sampaoli

Al is dat alles natuurlijk ook te wijten aan de bondscoach. Sampaoli nam het roer in juni over van Edgardo Bauza, maar zonder veel succes tot nu toe. Hij is al de derde coach die Argentinië onder zijn hoede heeft tijdens deze kwalificatiecampagne en staat bekend als een aanvallende denker. Zijn systeem van hoge druk werkte bij Chili en FC Sevilla, maar voorlopig dus niet bij de Argentijnen.

Zijn defensie is namelijk te traag om veel risico’s te nemen en offensief kan hij maar niet kiezen welke spelers naast Messi het beste werken. Dybala, Icardi, Aguëro, Higuain, Di Maria… Opties genoeg maar in de cruciale wedstrijd tegen Peru koos hij voor een vierkoppige aanval met naast Messi en Di Maria ook Papu Gomez (Atalanta) en Dario Benedetto (Boca Juniors).

Het feit dat Sampaoli toppers als Dybala en Icardi 90 minuten op de bank liet, zegt eigenlijk alles. De beste trainers zorgen ervoor dat hun sterren in het team passen. Sampaoli lijkt vooral spelers te zoeken die in zijn systeem passen. Zo speelden Agüero en Messi nog maar twee keer samen, thuis en uit tegen Chili. Het resultaat? Twee zeges. De Man City-speler is weliswaar geblesseerd maar het is tekenend voor de onmacht van de bondscoach om zijn superteam op de dool op het rechte pad te krijgen.

De scenario’s

Dinsdagnacht kunnen er zich verschillende scenario’s voordoen op de laatste speeldag van de WK-kwalificatiecampagne in Zuid-Amerika. De eerste vier van de groep plaatsen zich rechtstreeks voor Rusland, de nummer vijf moet nog barragewedstrijden spelen tegen Nieuw-Zeeland.

Bij winst zijn de Argentijnen (25 punten) zeker van minstens een plaats bij de eerste vijf en vermijden ze dus sowieso een pijnlijke uitschakeling. Daarna hangt alles af van de andere uitslagen. Als Uruguay (28), Chili (26) en Colombia (26) winnen, is Argentinië veroordeeld tot de barrages. Als Peru (25) wint van Colombia, komt het aan op het doelsaldo. Beide landen staan nu op +1.

Bij een gelijkspel is enkel de vijfde plek nog mogelijk. De Albiceleste moeten dan hopen op Colombiaanse winst tegen Peru én dat Paraguay (24) niet wint van rode lantaarn Venezuela. Als Messi en co verliezen van Ecuador zijn ze zonder pardon uitgeschakeld.