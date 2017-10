Vlamingen geven hun seksleven een matige score

Actualiteitsmagazine Telefacts heeft nieuwe cijfers vrijgegeven uit ‘De Seksenquête 2017’. Daaruit blijkt dat het seksleven van de Vlaming wat tegenvalt. Het krijgt een magere gemiddelde score van 5,9 op 10.

De Vlaming is een tikje conservatief tussen de lakens. De cijfers tonen aan dat 36,2 procent van de geënquêteerden tijdens het vrijen de voorkeur geeft aan de klassieke missionarishouding. Zo’n 24 procent heeft liever de vrouw bovenaan en 16,7 procent geeft de voorkeur aan ‘op zijn hondjes’.

Veel orgasmes

Als het aan de bevraagde Vlamingen ligt, is er nog veel ruimte voor verbetering in hun seksleven. Maar hoewel de tevredenheid beter kan, zijn de meesten toch blij als het op orgasmes aankomt. Van de seksueel actieve Vlamingen krijgt 36 procent altijd een orgasme, 40 procent komt meestal tot een seksuele climax. Slechts één vrouw op de tien geeft aan dat ze tijdens het vrijen nooit een hoogtepunt bereikt. Het tegendeel is waar bij mannen: zij komen bijna altijd klaar.

(Nooit) doen alsof

Sommige dames - 32,8 procent om precies te zijn - geven toe dat ze weleens een orgasme veinzen. Bij mannen komt faken zelden voor: 94 procent van hen komt altijd écht tot een climax. Niet zo uitzonderlijk zijn dames die meerdere keren na elkaar klaarkomen, wat in vaktermen een ‘superorgasme’ wordt genoemd. In Telefacts, op dinsdag 10 oktober om 21.45 uur bij VTM, wordt onder meer dieper ingegaan op dit fenomeen.