OHL-supporters verbroederen met Engelse zusterclub op kosten van sponsor

OH Leuven krijgt tijdens het weekend van 12 november het bezoek van een 100-tal supporters van Leicester City. Zij zullen OH Leuven komen aanmoedigen in de competitiewedstrijd tegen Roeselare. Zowel OHL als Leicester zijn eigendom van de Thaise King Power Group. Zij betalen het reisje.

Na Nieuwjaar zullen de Leuven-fans eveneens de oversteek naar Engeland maken om een partij van de Engelse kampioen van 2016 bij te wonen. Ook dan wordt de rekening doorgestuurd naar de gemeenschappelijke hoofdsponsor.

“We voelen ons vereerd om eigenaars te zijn van twee zulke fantastische clubs met zo’n mooie schare trouwe supporters”, stak Aiawatt Srivaddhanaprabha, ondervoorzitter van Leicester City en bestuurslid bij OH Leuven de loftrompet. “We brengen met veel plezier beide supportersgroepen samen en hopen dat hier een mooie band uit voort kan vloeien.”

Leicester is niet zomaar de eerste de beste club. Het Engels team won twee seizoenen geleden nog verrassend de Premier League. Het werd vorig jaar in de Champions League gekoppeld aan Club Brugge, de Britten haalden het twee keer. Spits Jamie Vardy is met voorsprong hun meest bekende speler.