Beerschot Wilrijk versterkt kern met Africa Cup-winnaar met Champions League-ervaring

Beerschot Wilrijk, de leider in de Proximus League, heeft dinsdag de Kameroense aanvaller Jacques Zoua aan zijn selectie toegevoegd. De 26-jarige Zoua was transfervrij en ondertekende op het Kiel een contract tot juni 2019.

De Kameroener streek in 2009 in Europa neer bij de Zwitserse topclub FC Basel. Zoua speelde er Europees tegen onder meer Manchester United, Bayern München, Chelsea en Tottenham en pakte drie nationale titels en twee bekers. In de zomer van 2013 plukte Bundesliga-club Hamburg de spits weg. Daar kon de targetspits niet helemaal zijn stempel drukken, waarop een uitleenbeurt aan het Turkse Kayseri Erciyesspor volgde. Ook de seizoenen nadien leek de ster van Zoua tanende bij het Franse Ajaccio (2015-2016) en de Duitse tweedeklasser Kaiserslautern (2016-2017). Bij die laatste club werd zijn contract afgelopen zomer ontbonden.

Zoua is eveneens een 17-voudig Kameroens international. Onder leiding van Hugo Broos wonnen Zoua en co begin februari nog verrassend de Africa Cup. Zoua was een vaste pion in het elftal van Broos en stond in de finale tegen Egypte (1-0) 90 minuten tussen de lijnen.