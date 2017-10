Zo willen de Zwitsers Cristiano Ronaldo stoppen. Of is het ontstoppen?

Spanning troef vanavond in het Estadio da Luz in Lissabon. Wint Portugal van Zwitserland, dan mag het rechtstreeks naar het WK. Maar de Zwitsers hebben hun plannetje klaar om Cristiano Ronaldo af te stoppen. Of is het ontstoppen?

Negen matchen gespeeld, negen matchen gewonnen. Tot zover het foutloze parcours dat Zwitserland tot nu toe in de WK-voorronde heeft afgewerkt. En toch kan het vanavond nog fout lopen. Portugal, dat enkel in Zwitserland verloor, heeft aan winst voldoende om op basis van het doelsaldo de eerste plaats en het ticket voor het WK in Rusland over te nemen.

De Zwitsers vrezen vooral, en terecht, Cristiano Ronaldo. En dus zijn alle middelen gerechtvaardigd om CR7 af te stoppen. Ook met een laxeermiddel! Al vragen wij ons af bij wie het momenteel dunnetjes door de broek loopt. Cristiano Ronaldo? Of toch maar de Zwitserse verdedigers.