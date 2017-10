Daarom wil Gordon Ramsay nooit nog een woord zeggen tegen Jamie Oliver

Het zit er bovenarms op tussen Gordon Ramsay (50) en Jamie Oliver (42), de twee bekendste tv-koks van Groot-Brittannië. Niet de kookkunsten van de een of de andere zou aan de basis liggen van hun ruzie, maar wel een discussie over de grootte van hun gezin. In een radio-interview liet Ramsay alvast weten dat hij nooit nog een woord zal wisselen met zijn collega nadat die een pijnlijke opmerking had gegeven.

Vroeger deelden Gordon Ramsay en Jamie Oliver wel vaker plaagstoten uit aan elkaar, maar een opmerking van die laatste is onlangs bij Ramsay toch serieus in het verkeerde keelgat geschoten. "Jamie draaide zich om en zei 'Ik heb vijf kinderen en hij heeft er maar vier'. Dat hij iemand anders beoordeelt op hoeveel kinderen die persoon heeft...", vertelde hij in een interview met Radio Times.

Wat vooral pijnlijk was aan die uitspraak is dat vorig jaar nog bekendraakte dat Ramsay's vrouw Tana een miskraam had gehad. Zijn gezin had dus eigenlijk uit vijf kinderen moeten bestaan, net zoals dat van Oliver. Een opmerking die vooral zijn vrouw heel hard heeft gekwetst. "Jongens onder mekaar zullen altijd wel wat bekvechten en met elkaar dollen, maar Tana voelde zich echt vernederd", gaf Ramsay aan. Hij zei in een ruk ook dat hij geen woord meer met zijn collega zal wisselen tot die zijn excuses heeft aangeboden.

Chefs, geen politici

Hij rondde af met nog een sneer aan het adres van Jamie Oliver. "Hij heeft zijn mond vol over de suikertaks en supermarkten, maar daar vermeldde hij wel niets over toen hij tien jaar lang samenwerkte met Sainsbury's (Britse supermarktketen, nvdr.). Wij zijn chefs, geen politici. Jammer genoeg doet hij alleen zijn mond open als hij iets te promoten heeft."