Premier Michel in beleidsverklaring: "Zullen niet aanvaarden dat studenten en werkenden gegijzeld worden door stakingen"

De federale regering zal ook in de laatste jaren van de legislatuur hervormingen doorvoeren en zich niet laten verlammen door verkiezingskoorts. Dat heeft premier Charles Michel gezegd in de Kamer, waar hij zijn jaarlijkse state of the union hield. "We zullen blijven besturen tot de laatste dag en de laatste minuut". Tegenover de staking bij de socialistische overheidsvakbond ACOD zei Michel dat de regering "het recht op werken altijd zal blijven verdedigen".

De premier benadrukte dat de socio-economische maatregelen die zijn ploeg de voorbije jaren heeft genomen een positieve impact hebben gehad. Er zijn ondernemingen en jobs bijgekomen en dankzij de taxshift krijgen de lage en middelste lonen er per jaar een dertiende maand bij. "Dat is sociale rechtvaardigheid, dat is fiscale rechtvaardigheid", zei Michel.

De eerste minister ziet drie grote werven: welvaart, sociale cohesie en vrijheden. Inzake welvaart blijft het "prioriteit om de druk op werk te verminderen". Inzake sociale cohesie wees Michel op de strijd tegen de armoede. Staatssecretaris Zuhal Demir zei dit weekend dat het optrekken van de laagste uitkeringen tot de Europese armoedegrens deze legislatuur niet meer zal lukken. Premier Michel wees er nu op dat deze regering het leefloon al vijf keer heeft verhoogd. "De vorige regering deed inspanningen en verhoogde die met 62 euro voor wie een gezin ten laste heeft, wij doen bijna twee keer beter". De premier zei dat er voor uitkeringen een bijkomend bedrag van 590 miljoen euro is vrijgemaakt.

Extra veiligheidsmaatregelen

Wat vrijheden betreft, wees Michel onder meer op de extra veiligheidsmaatregelen (met duizend extra agenten) die er zijn genomen en op de hervormingen inzake justitie. In de individuele opvolging van slachtoffers van de aanslagen is de regering soms tekort geschoten, gaf Michel toe. Inzake migratiebeleid zei de premier dat ons land zijn internationale verplichtingen nakomt. "We hebben dus geen lessen te krijgen", zei Michel. "België blijft een land dat vluchtelingen opvangt, maar misbruik wordt niet langer getolereerd".

Op de dag van deze regeringsverklaring voert de socialistische overheidsvakbond ACOD een "reactiedag" tegen het regeringsbeleid. "Ik wil iedereen, die vandaag is gaan werken, bedanken", zei Michel. "We blijven inzetten op het sociale overleg. Maar wij zullen het recht op werken altijd blijven verdedigen". Michel zei ook dat de plannen voor een minimale dienstverlening geconcretiseerd zullen worden. "We zullen niet aanvaarden dat studenten of werkenden gegijzeld worden door stakingen", zei Michel nog fors.

Michel pleitte ook voor meer sereniteit en minder persoonlijke aanvallen in het politieke debat. "De vergelijkingen die al te vaak gemaakt worden met nazisme of genocide zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de democratie", zei de premier.

De eerste minister wil dat de federale regering zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar niet laat verlammen door verkiezingskoorts. "De mensen verwachten van ons maar één ding: dat we besturen, besturen en nog eens besturen".

Michel wil blijven hervormen om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. "Het zou natuurlijk zo eenvoudig zijn om zich vast te klampen aan het status quo. Wij weigeren dat, omdat het synoniem is van achteruitgang".