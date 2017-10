Leuvense new wavers over Schauvliege: “Verdient een bad in bijtend zuur”

Leuven - “Die is sinister van natuur. Verdient een bad in bijtend zuur.” De Leuvense new wave-band Donder, Hel&Hagel hakt ferm in op Vlaams Natuurminister Joke Schauvliege. In de clip “Joke Is Weer Daar” ligt het geraamte van de minister in een zuurbad. “Het filmpje roept op tot geweld”, zegt minister Schauvliege.

Donder, Hel&Hagel is een Leuvens trio.

Sinds vrijdag staat de clip van “Joke Is Weer Daar”, de eerste single van de Leuvense new wave-band Donder, Hel&Hagel op Youtube. Het liedje en het filmpje zijn een regelrechte aanval op het bosbeleid van Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V)

De clip begint met de mededeling dat was volgt gebaseerd is op waar gebeurde feiten en dat gelijkenissen met bestaande personen mooi meegenomen is. De band staat klaar in een bos en opent dan de frontale aanval tegen Schauvliege. Eerst in het Duits, dan in het Nederlands.

De tekst is duidelijk: “Joke is weer daar, het bos is in gevaar. Het bos voor een job, windt die trut helemaal op. Die is sinister van natuur. Verdient een bad met bijtend zuur. Want ze blijft in de waan dat ze haar job goed heeft gedaan.”

Frontman en zanger Hans Hagel (artiestennaam) stuurt aan de telefoon een beetje bij. “Kijk, wij roepen natuurlijk niet echt op om de minister in een bad met zuur te gooien. Als je over iemand zegt: die verdient een pak slaag, dan bedoel je dat ook niet letterlijk. Maar dat betekent niet dat ons liedje geen felle aanklacht zou zijn tegen Schauvliege. We willen haar natuurbeleid echt wel aan de kaak stellen.”

In de videoclip wordt Essers aan een boom vastgebonden.

Twee jaar geleden kwam Hans Hagel, hij zat toen nog bij een andere band, op het idee voor dit liedje. “Het was op het moment dat Schauvliege een bos liet kappen zodat transportbedrijf Essers kon uitbreiden. Daarom zitten er ook Essers-beelden in onze clip. Maar ook beelden van bosbezettingen, waar wij benefiets voor hebben opgezet. De band bestaat uit drie late dertigers. In onze jeugd was Greenpeace helemaal hot. Daar is onze groene achtergrond gevormd.”

Hulp bij het Duits

“Bossen zuiveren gratis onze lucht. Als Schauvliege alle bomen heeft gekapt en dan de betonstop effectief laat ingaan, zullen we kunnen betalen voor een flesje zuivere lucht. Daartegen willen we sensibiliseren, Desnoods dan maar met een schokkende tekst.”

Die tekst is Nederlands en Duits. Duits, om trouw te blijven aan het genre dat Donder, Hel&Hagel beoefent: new wave, dat in de jaren tachtig in Duitsland opgang maakte. “Ik heb er wel een echte kenner van het Duits bijgehaald om die tekst correct te krijgen.”

“Een schreeuw om aandacht”

Minister Joke Schauvliege. Foto: Luc Daelemans

We stuurden een link naar het Youtube-filmpje naar minister Joke Schauvliege. Dit is haar reactie: “Ik ga hier niet veel woorden aan vuil maken. Het filmpje bevat niets nieuws en roept op tot geweld. Hopelijk is het niet meer dan een schreeuw om aandacht.