Vakantiejobs-website gaat uit de bocht met zoekertje voor sugardaddy

De zoekertjeswebsite vakantie-job.be is maandag uit de bocht gegaan met een advertentie van Rich Meet Beautiful, de controversiële datingwebsite die sinds eind augustus online staat in ons land. “Een leuke studentenjob”, staat er te lezen in de mail. Het bedrijf achter de website heeft zich intussen uitgebreid geëxcuseerd bij zijn abonnees.

Jongeren die zich hebben ingeschreven op de website vakantie-job.be, krijgen wekelijks een overzicht in hun mailbox met daarin enkele interessante vakantiejobs. Alleen was het aanbod afgelopen maandag nogal schaars. De mail was enkel gevuld met een ‘jobaanbieding’ van Rich Meet Beautiful, de controversiële datingwebsite die recent vanuit Noorwegen is komen overwaaien naar ons land.

“Sportief aangelegd? Ideaal. Ik heb twee leuke jobs voor jullie”, begint de mail. “Rich Meets Beautiful zoekt sportieve escortdames in vijf Vlaamse studentensteden. Misschien iets voor jou? (...) Blijf dankzij deze studentenjob in beweging.”

Foto: rr

In een telefonische reactie aan Nieuwsblad.be slaat de eigenaar van het online jobplatform mea culpa. “Onze website is een hobbyproject waar werkgevers gratis hun jobs op mogen publiceren. Daarvan mail ik wekelijks een lijst naar mijn abonnees. Maar maandag heb ik blijkbaar een verkeerde inschatting gemaakt. Ik wist helemaal niets van de jobinhoud. Heel veel jobs worden namelijk automatisch gepubliceerd op onze website. De plaatser moet vlak voor publicatie enkel een code invullen, zodat we weten dat het niet over een spamrobot gaat”, vertelt Maarten van vakantie-job.be.

“Maar toen iemand me kort na het uitsturen van de mail liet weten om welke job het eigenlijk ging, heb ik een nieuwe mail gestuurd waarin we uitgebreid onze excuses hebben aangeboden. Aan de mensen die geen vertrouwen meer hebben in onze website, heb ik de kans gegeven om zich uit te schrijven op onze nieuwsbrief”, aldus nog Maarten.

Duizenden jongeren

Hoeveel mensen de mail precies hebben ontvangen, kon Maarten niet kwijt. Al heeft het jobplatform volgens de mail de afgelopen jaren wel duizenden jongeren aan een studentenjob geholpen.

De controversiële datingwebsite Rich Meets Beautiful is overigens aan een stevige reclamecampagne bezig in ons land. Twee weken geleden waren er ook al grote reclameborden zichtbaar in Brussel. De stad Leuven legde dan weer een verbod op voor dergelijke reclamepanelen.