Vertrek op tijd naar de Rode Duivels: Koning Boudewijnstadion niet bereikbaar met de metro...

Brussel - De MIVB meldt dat ze de voetbalsupporters straks niet op het openbaar vervoer mogen rekenen om naar de wedstrijd tegen Cyprus in het Koning Boudewijnstadion te gaan. Door de staking van ACOD zal het stadion niet door het openbaar vervoer bediend worden, zegt de Brusselse vervoersmaatschappij.

Vanaf 17.00 uur wordt tramlijn 7 beperkt tot de halte Eeuwfeest, een goede kilometer van het stadion. Heizel en Koning Boudewijnstadion dus niet bediend. Metrolijn 6 wordt de hele dag niet bediend. Alle info over de staking vindt u terug op de website van de MIVB, op Twitter of op Facebook.

Door de staking wordt er ook heel wat verkeershinder verwacht rond de Heizel. Het Verkeerscentrum raadt dan ook aan om op tijd te vertrekken naar het stadion en om eventueel gebruik te maken van de Park&Bike parkings rond Brussel: “neem de fiets mee in de wagen, parkeer de auto net buiten Brussel en fiets naar het Koning Boudewijnstadion.” Park&Bike is mogelijk aan de Plantentuin in Meise (4,5 km fietsen) of het Westland Shopping Center (8 km fietsen).