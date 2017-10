Gerard Piqué legt de geruchtenmolen stil: dan toch geen breuk met Shakira?

Zijn de Spaanse voetballer Gerard Piqué en de Colombiaanse zangeres Shakira dan toch nog bij elkaar? Als we de geruchten mogen geloven, is het huwelijk van het glamourkoppel passé… maar Piqué legde die geruchtenmolen zelf stil. Op Instagram postte hij namelijk een filmpje waar hij naar de repetitie van vrouwlief aan het kijken is.

In de Spaanstalige media draaide de geruchtenmolen de laatste maand nochtans op volle toeren dat het koppel uit elkaar zou zijn of dat er op zijn minst toch een flinke haar in de boter zat, maar Shakira en Gerard Piqué hadden de breuk zelf nog nooit bevestigd. Het duo was wel al lang niet meer samen gespot, volgens intimi was het Catalaanse referendum de druppel die de emmer deed overlopen. Shakira zou manlief het bijzonder kwalijk nemen dat hij haar imago beschadigde door een pro-Catalaans standpunt in te nemen...