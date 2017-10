Wat is er geworden van… de Belgische beloften die tien jaar geleden de halve finales van het EK haalden?

De Rode Duivels spelen dinsdagavond hun laatste wedstrijd in de WK-kwalificatiecampagne voor Rusland 2018. Een aantal onder hen waren er tien jaar geleden ook al bij op het EK voor beloften in Nederland, waar de Jonge Duivels het tot de halve finale schopten en zich plaatsten voor de Olympische Spelen in 2008.

De Belgen zaten in Nederland in Groep A samen met het gastland, Portugal en Israël. Ze pakten vijf punten dankzij gelijke spelen tegen Portugal (0-0) en Nederland (2-2), en een 0-1 zege tegen Israël. In de halve finale in Arnhem bleek Servië echter met 2-0 te sterk, terwijl Nederland de finale won met 4-1.

Maar wat is er nu eigenlijk geworden van die talentjes? De ene schopte het al wat verder dan de andere...

De basiself

Logan Bailly

De 21-jarige Bailly werd in 2007 beschouwd als een groot talent en stond toen onder de lat bij Racing Genk. Hij zou de Limburgse club niet veel later verlaten voor de Duitser eersteklasser Borussia Mönchengladbach. Daarna ging het bergaf voor de flamboyante doelman, die via Zwitserland opnieuw in België belandde. Na twee seizoenen Celtic Glasgow is hij nu doelman van Moeskroen en kwam in totaal aan acht caps voor de Rode Duivels.

Sepp De Roover

De 22-jarige De Roover stond in de halve finale op rechtsback en was toen speler van het Nederlandse Sparta Rotterdam. Hij verhuisde daarna naar FC Groningen en daarna naar Lokeren. Na een periode bij NAC Breda maakte De Roover in de zomer van 2015 de overstap naar FC De Kempen, waar hij niet veel later de schoenen aan de haak hing. De Roover totaliseerde in totaal twee caps voor de Rode Duivels.

Foto: Photo News

Nicolas Lombaerts

De Jonge Duivels van coach Jean-François De Sart speelden in een 5-4-1 en dus met drie centrale verdedigers. De toen 22-jarige Lombaerts was er daar eentje van. Hij zou een maand later zijn grote transfer van AA Gent naar Zenit maken en pas tien jaar later terugkeren naar België. Meer bepaald naar KV Oostende. Intussen verzamelde Lombaerts 39 caps.

Sébastien Pocognoli

De amper 19-jarige Pocognoli maakte tegen Servië ook deel uit van de selectie en was op dat moment nog speler van Racing Genk. Een maand later zou hij richting de Nederlandse Eredivisie trekken om bij AZ Alkmaar te gaan voetballen. Via Hannover 96, West Bromwich Albion en Brighton kwam de verdediger deze zomer terug in België om kapitein te worden bij Standard. In totaal vergaarde Pocognoli elf caps bij de Rode Duivels.

Foto: Fils Ngeleka

Anthony Vanden Borre

In 2007 waren we nog niet zeker of Vanden Borre nu een supertalent was of een moeilijke jongen. Op het EK startte hij alvast in de basis en een maand later zou hij Anderlecht verlaten voor Fiorentina. En toen ging het alleen maar bergaf voor VDB. Van Fiorentina ging het naar Genoa, dan naar Portsmouth en Genk. Na een pauze van een half jaar streek hij weer naar op Anderlecht, om dan even bij Montpellier te zitten en dan naar TP Mazembe te verhuizen. Ondertussen zit Vanden Borre alweer zonder club, maar heeft hij wel 29 interlands achter zijn naam staan.

Jan Vertonghen

Hij zit momenteel aan 96 interlands en breekt vanavond het record van Jan Ceulemans, maar tien jaar geleden speelde de toen 20-jarige Vertonghen bij de beloften. Hij had er toen net een uitleenbeurt bij RKC Waalwijk opzitten en werd vanaf dan een vaste waarde bij Ajax. In 2012 verhuisde hij naar Tottenham, waar hij uitgroeide tot een van de beste verdedigers in de Premier League.

Foto: Photo News

Jonathan Blondel

Op het middenveld was er plaats voor de immer hard werkende Blondel, toen 23 jaar. Op dat moment nogal belangrijk bij Club Brugge na een periode bij Tottenham. Blondel zou tot 2015 aan de slag zijn bij baluw-zwart en er dan mee stoppen wegens aanhoudende blessures. Ook een periode bij KVK Westhoek bracht geen soelaas. Blonden kwam uiteindelijk tot vier caps.

Tom De Mul

De 21-jarige De Mul was altijd al een avonturier geweest en maakte in de zomer van 2007 de overstap van Ajax naar Sevilla. Hij werd door de Spaanse club eerst uitgeleend aan Racing Genk en daarna aan Standard. Amper vijf jaar na het EK hing De Mul de voetbalschoenen aan de haak met amper twee caps voor de Rode Duivels op zijn palmares.

Foto: Photo News

Faris Haroun

De 21-jarige Haroun zorgde voor het nodige loopvermogen op het middenveld bij de Jonge Duivels en was toen aan de slag bij Racing Genk. Een jaar later verkaste hij naar het toenmalige Germinal Beerschot, dat hij na drie seizoenen verliet voor het Engelse Middlesbrough. Na een mindere periode bij Blackpool belandde Haroun weer in België bij Cercle Brugge. Sinds januari van dit jaar is hij aan de slag bij Antwerp. Haround heeft zes caps achter zijn naam.

Marouane Fellaini

Naast Haroun stond de toen amper 19-jarige Fellaini. Die maakte toen grote sier bij Standard en zou een jaar later voor liefst 22 miljoen euro naar Everton verhuizen. Nog eens vijf jaar later maakte ‘Big Fella’ de overstap naar het grote Manchester United voor 32 miljoen euro. Fellaini is een vaste waarde bij de Rode Duivels en zit intussen aan 79 interlands en zestien doelpunten.

Foto: Photo News

Kevin Mirallas

Hij was amper 19 jaar oud maar Mirallas was wel de man in de spits voor de Jonge Duivels op het EK. Hij scoorde ook twee van de drie Belgische doelpunten en werd verkozen tot een van de beste aanvallers van het toernooi. Mirallas was toen aan de slag bij het Franse Lille maar maakte een jaar later de overstap naar Saint-Etienne. Via Olympiakos ging het in 2012 naar Everton, waar hij nu nog steeds speelt. Mirallas zit intussen aan 58 caps en tien goals.

De invallers

Stijn De Smet

De 22-jarige de Smet viel tijdens de halve finale in voor De Mul. Hij was toen een van de dragende figuren bij Cercle Brugge. Twee jaar later maakte De Smet de overstap naar AA Gent, waar hij nooit echt kon doorbreken. Na uitleenbeurten bij Westerlo en Waasland-Beveren belandde De Smet in 2012 bij KV Kortrijk. Hij kwam uiteindelijk slechts aan één interland voor de Rode Duivels.

Maarten Martens

Martens viel in voor Pocognoli en was toen, op 22-jarige leeftijd, een vaste waarde bij AZ Alkmaar. Voordien had hij Anderlecht verlaten voor RKC Waalwijk. In 2014, na ruim zeven seizoenen bij AZ vertrok hij naar PAOK Saloniki. Daarna volgde een uitleenbeurt aan Cercle Brugge maar in 2015 stopte Martens met voetballen. Hij kwam uiteindelijk aan negen caps.

Ander reserven: Frank Boeckx, Michael Cordier, Steve Colpaert, Thomas Vermaelen, Landry Mulemo, Killian Overmeire, Guillaume Gillet, Tom De Sutter, Laurent Ciman, Axel Witsel.