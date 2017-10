Wandelaar denkt krokodil te spotten in rivier, maar het blijkt iets totaal anders

De verbazing was groot bij de Brit Chris Davies toen hij dinsdagochtend met zijn hond langs de Thames wandelde. Op een gegeven moment dacht hij plots een krokodil te spotten in het water. De politie werd onmiddellijk ingelicht, maar gelukkig bleek het reptiel iets totaal anders te zijn dan aanvankelijk gedacht.

Davies kwam de ‘krokodil’ tegen in de buurt van Chelsea Harbour toen al twee andere personen ernaar zaten te kijken. Hij maakte ook een filmpje tijdens de ontdekking. “Chelsea Harbour heeft blijkbaar zijn eigen krokodil”, grapte de man op Twitter. Schrik had Davies dan ook allerminst. “Het was geen groot exemplaar, vandaar dat ik me zo vermaakte”, vertelde hij aan The Mirror.

Een van de mannen had reeds de politie verwittigd, waarna duidelijk werd dat het ‘reptiel’ totaal ongevaarlijk bleek. “Het was gewoon een ornament”, verklaarde havenkapitein Colin Bullock aan Evening Standard. Niettemin was Davies er voordien van overtuigd dat het om een echte krokodil ging. “Ik kon me herinneren dat er eerder dit jaar al eens zes pythons werden gevonden in Battersea Park, dus dacht ik dat dit misschien een gedumpt huisdier was.”

“Geen reden tot paniek”

Bullock had wel al snel door dat het ging om een misverstand. “Er was geen reden tot paniek”, klonk het nog bij de man. “We hebben wel al eens te maken gehad met dolfijnen en bruinvissen, maar niet met krokodillen.”

Het is niet de eerste keer dat de politie werd gealarmeerd voor een soortgelijk voorval. Ook in 2013 werd al eens een ‘krokodil’ gespot in de Thames nabij Reading, maar dat bleek bij nader inzien een rekwisiet te zijn van een oude James Bond-film.