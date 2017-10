Puigdemont: onafhankelijk Catalonië komt er, maar wel in dialoog met Spanje

De Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft dinsdagavond in een toespraak tot het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid van de regio niet uitgeroepen. Hij stelde voor om het resultaat van het referendum over onafhankelijkheid van 1 oktober met enkele weken op te schorten en kansen te geven aan verdere dialoog.

Iets na 19.00 uur is de Catalaanse minister-president dan toch aan zijn toespraak begonnen. “Ik ben hier niet om bedreigingen of beledigingen te uiten”, aldus Puigdemont. De speech begon verzoenend, zo riep de Catalaans voorman op de tot dialoog met Spanje.

“We zijn allemaal deel van dezelfde maatschappij en we moeten samen vooruit. We zullen het nooit eens zijn over alle problemen, maar we hebben al meerdere malen getoond dat de enige weg vooruit, die van de vrede en de democratie is.”

Wel haalde Puigdemont uit naar het Spaanse politieoptreden tijdens het referendum. “Het was de bedoeling om paniek en angst te zaaien, zodat de mensen thuis zouden blijven”.

Vervolgens riep hij op om de resultaten van het referendum te respecteren, ook gaf Puigdemont aan dat hij “de wil van volk, om een onafhankelijke staat”, zal respecteren.

Wat betekent dit concreet?

De Catalaanse minister-president heeft naar eigen zeggen het mandaat om een onafhankelijk Catalonië te stichten, opgenomen. Hij stelt ook dat de resultaten van het referendum dat toelaten. Wel heeft heeft niet unilateraal de onafhankelijkheid niet uitgeroepen, die wordt “enkele weken” uitgesteld. Hij hoopt dit in dialoog met Madrid te doen, een soort ‘nette scheiding’.

Hij riep de Spaanse regering op “om te luisteren, misschien niet naar ons, maar naar (andere) mensen die om een bemiddeling vragen.” Volgens Puigdemont is internationale bemiddeling een mogelijke oplossing voor het conflict tussen Catalonië en de regering van premier Mariano Rajoy.

Madrid zal een afscheiding niet dulden

Premier Rajoy heeft eerder al gesteld alle wettelijke middelen te zullen gebruiken om de afscheiding van Catalonië tegen te houden. Hij sloot daarbij niet uit een beroep te doen op artikel 155 van de Spaanse grondwet, dat erin voorziet de autonomie van Catalonië op te heffen en waarbij de regio weer onder het bestuur van de regering in Madrid terechtkomt.

Eerder vandaag heeft de woordvoerder van de Spaanse regering de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont opgeroepen “niets onomkeerbaars te ondernemen”. Ook vanuit Europese hoek werd hem gevraagd geen drastische beslissingen te treffen. Zo vroeg Europees president Donald Tusk Puigdemont “geen beslissing aan te kondigen die dialoog onmogelijk maakt”.

Ook de Franse president Emmanuel Macron uitte zich enkele uren voor de met spanning afgewachte toespraak over de kwestie. Hij zei tijdens een debat aan de Goethe Universiteit in Frankfurt, vlak voor de opening van de Buchmesse, “vertrouwen” te hebben in een vreedzame oplossing voor het conflict tussen de centrale regering in Madrid en de separatisten in Catalonië.

Spanning in Barcelona

De spanning in de Catalaanse hoofdstad Barcelona is momenteel te snijden. De Catalaanse politiedienst Mossos d’Esquadra heeft “om veiligheidsredenen” de toegang afgesloten tot het park rondom het Catalaanse parlement.

Een woordvoerder herinnerde eraan dat tijdens een manifestatie zondag van tegenstanders van de onafhankelijkheid “een groepje personen zich een toegang verschafte tot het park en voorwerpen gooide naar het parlement”. “We willen dergelijke situaties vermijden”, luidt het.

De belangrijkste Catalaanse separatistische bewegingen hadden opgeroepen om dinsdagavond te betogen voor het parlement “ter ondersteuning van de onafhankelijkheidsverklaring”, maar nu het park rondom het parlement afgesloten is, zullen die daarbuiten moeten samenkomen.