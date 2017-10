Beloften geven Rode Duivels het goede voorbeeld met belangrijke zege bij Cyprus

De Belgische beloften hebben de Rode Duivels het goede voorbeeld gegeven: de U21 boekte een belangrijke zege tegen Cyprus in de EK kwalificatieronde. Het werd 0-2 na goals van Lukebakio en Samuel Bastien. Door deze overwinning wippen de Duivels over Cyprus naar de eerste plaats in de groep. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in 2019.

In de eerste helft hadden de jonge Duivels wel het overwicht tegen Cyprus, maar scoren lukte niet voor de jongens van Johan Walem. Dodi Lukebakio duwde na 51 minuten de 0-1 in doel, nadat een afstandsschot van Samuel Bastien afweek op een Cypriotisch been en in de voeten van Lukebakio belandde. Na het openingsdoelpunt namen de Duivels de wedstrijd helemaal in handen, in de toegevoegde tijd zorgde Samuel Bastien voor de beslissende 0-2.

In groep 6 klimmen de Belgen met acht punten over Cyprus (6 ptn) naar de koppositie. Daarna volgen Zweden (4), Hongarije (3), Turkije (1) en Malta (0). Zweden en Turkije speelden twee wedstrijden minder dan België en Cyprus, Malta één. Hongarije werkte nog maar één match af. Dinsdagavond staan nog Turkije-Hongarije en Zweden-Malta op het programma.

Kwalificatietoernooi Spelen

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2019 in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Eind maart trapten de jonge Duivels de kwalificatiecampagne af met een zuinige 2-1 zege tegen Malta. Begin september volgde voor eigen publiek een 0-0 gelijkspel tegen Turkije, afgelopen vrijdag werd het in Leuven 1-1 tegen Zweden.

Ook de Rode Duivels spelen dinsdagavond (20u45) tegen Cyprus, maar dan in het Koning Boudewijnstadion. De troepen van Roberto Martinez sluiten op de tiende en tevens laatste speeldag WK-kwalificatiegroep H af met een galawedstrijd, want sinds vorige maand is de rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Rusland al een zekerheid.