Heizeldrama ligt nog gevoelig in Italië: burgemeester Brussel biedt excuses aan voor vuilnisbakken

In aanloop naar de laatste WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels vond er een ongelukkig voorval plaats. Om het Koning Boudewijnstadion klaar te stomen voor de wedstrijd van dinsdagavond werden aan het stadion heel wat vuilnisbakken en containers even gegroepeerd net onder het gedenkteken voor de 39 doden van het Heizeldrama in 1985. Een Italiaanse Europarlementariër plaatste de foto op Twitter, de Brusselse burgemeester Philippe Close bood zijn excuses aan en zal de zaak laten onderzoeken.