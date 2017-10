Rode Duivels starten met de twee broertjes Hazard, Lukaku en De Bruyne beginnen op de bank

De Rode Duivels sluiten vanavond (20u45) op de tiende en tevens laatste speeldag WK-kwalificatiegroep H af met een galawedstrijd tegen Cyprus. Een interland waarin er buiten sportieve eer en de jacht op een record niet veel meer op het spel staat want sinds vorige maand is de rechtstreekse kwalificatie voor het WK al een zekerheid en ook het reekshoofdstatuut bij de loting is zo goed als binnen. Bondscoach Martinez voerde dan ook enkele opvallende wijzigingen door in zijn opstelling.

Volg hier LIVE België-Cyprus!

De opstelling: Courtois, Meunier, Alderweireld, Ciman, Vertonghen (c), Witsel, Tielemans, T.Hazard, E.Hazard, Chadli, Batshuayi

Bondscoach Roberto Martinez kon niet rekenen op de geschorste Yannick Carrasco, waardoorin de ploeg komt. Op rechts krijgteen kans in de plaats van Dries Mertens, die na een tegenvallende prestatie in Bosnië bij de rust in de kleedkamer bleef, waardoor de Hazard-broers voor de eerste keer samen aan de aftrap verschijnen bij de nationale ploeg. Centraal op het middenveld komtterug uit schorsing en neemt hij de plaats in van Marouane Fellaini, die zaterdag in Sarajevo geblesseerd uitviel en enkele weken out is met een knieblessure. Ookmag starten omdat Kevin De Bruyne eens rust krijgt.

Voorin geen Romelu Lukaku, na een enkelblessure had hij slechts één groepstraining in de benen en bij Manchester United hoopten ze al dat de topschutter in de Premier League wat rust zou krijgen. Meer dan waarschijnlijk mag hij na de pauze wel nog invallen om zijn doelpuntentotaal nog wat op te drijven. Mourinho zal tevreden zijn… Michy Batshuayi mag zich zo voor de eerste keer in zijn carrière bij de nationale ploeg opmaken voor een tweede basisplaats op rij. “Batsman” heeft goede herinneringen aan de Cyprioten: in maart 2015 vierde hij tegen hen zijn debuut bij de Duivels en tijdens zijn korte invalbeurt trof hij toen meteen raak.

Achterin verdwijnt Thomas Vermaelen uit de basiself, Laurent Ciman is zijn vervanger. De blessuregevoelige Vermaelen heeft een tekort aan wedstrijdritme en de bondscoach acht het niet opportuun hem twee keer op rij te laten starten, in tegenstelling tot het persoonlijke oordeel van de verdediger van FC Barcelona.

Ook Jan Vertonghen start en wordt zo met 97 caps Belgisch recordhouder. Voor de gelegenheid is hij ook kapitein. Dat zal ook op het veld gevierd worden, maar die festiviteiten blijven voorlopig geheim.

Mits een zege tegen de eilandbewoners sluiten de Belgen groep H af met een indrukwekkende 28 op 30 en een Belgisch recordaantal doelpunten. Bij vijf of meer treffers wordt ook het doelpuntenrecord van Duitsland gebroken. Voor de tweede keer op rij kunnen de Rode Duivels dan ongeslagen naar een WK, wat ook deze keer tot het statuut van reekshoofd zal leiden bij de loting. Na de interlands van zaterdag en zondag is daar tegen Cyprus slechts één punt meer voor nodig. Op 1 december in het Kremlin in Moskou vermijden we op die manier de op papier sterkste tegenstanders in de groepsfase, al wordt het toch ook opletten voor de tegenstander die uit pot twee komt.