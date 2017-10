Gokje wagen? Als Nederland straks alsnog met 7-0 wint, krijg je daar héél véél voor terug...

Heel Nederlandse hoopt dinsdagavond op een waar voetbalmirakel. Als Oranje alsnog naar het WK wil, moet het met maar liefst 7-0 winnen van Zweden. Mathematisch kan het dus nog, een gokje wagen op een 7-0 zege van Nederland levert ook heel veel op: bij gokwebsite Unibet krijg je dan 131 keer je inzet terug... maar daar geloven enkel de grootste positivisten nog in.

Nederland moet met minimaal zeven doelpunten verschil van Zweden winnen om nog tweede te worden in groep A en zo naar de play-offs te gaan. Aanvoerder Arjen Robben zei dat zoiets onmogelijk is. “Dat vind ik een vreemd antwoord”, zei Advocaat toen hij op de Nederlandse televisie met die woorden werd geconfronteerd. “Want we moeten nog een wedstrijd spelen. Of het reëel is? Die 8-0 van Zweden was toch ook niet reëel. Dan kunnen wij ook met 6-0 winnen. Moeten we met 7-0 winnen? Dan maken we er nog eentje bij. De realiteit is dat het heel moeilijk wordt, maar het is nog niet voorbij.”