Advocaat bijt van zich af voor laatste wedstrijd Oranje: “Hoef me niet aan te trekken wat anderen vinden”

Zonder voetbalmirakel zal Nederland zich dinsdagavond niet kwalificeren voor het WK. Het heeft een doelpuntenfestijn nodig tegen Zweden, maar toch houdt bondscoach Dick Advocaat vast aan een defensief ogende opstelling. Maar daar wilde Advocaat niet van weten, hij beet stevig voor de aftrap stevig van zich af bij de Nederlandse omroep NOS. “Een defensief elftal? Aanvallender dan dit kan niet.”

Nederland moet zeven doelpunten scoren tegen Zweden, maar toch start Oranje in een 4-3-3, met verdediger Daley Blind op het middenveld. In de spits krijgt Vincent Janssen de steun van Arjen Robben en Ryan Babel, Tony Vilhena en Georginio Wijnaldum staan op het middenveld.

De NOS legde dan ook de vraag voor aan Dick Advocaat: waarom staat Daley Blind op het middenveld en wordt er bijvoorbeeld niet met twee diepe spitsen gespeeld? “Een defensief elftal? Aanvallender dan dit kan je het niet maken. Bas Dost naast Vincent Janssen zetten, dat is zo onlogisch als wat. Die hebben nog nooit samen gespeeld”, aldus een bitsige Advocaat.

“Dit is geen defensief elftal, we spelen met drie spitsen. We beginnen vanuit de controle, daarna kijken we wel wat er mogelijk is”, aldus Advocaat. Toen de interviewer stelde dat Nederland een gek resultaat nodig had, en een gekke opstelling daarom misschien mogelijk was, kon er een grapje af bij Dick Advocaat. “Als het echt nodig is, gooien we het wel om. Dan halen we de keeper er bijvoorbeeld uit voor een extra spits. Ik hoef me niet aan te trekken wat andere mensen vinden”, repliceerde hij.

“Soms heb ik het idee dat de journalisten niet begrijpen dat je tegen een tegenstander speelt, niet tegen een ploeg vol jeugdspelers. Zweden heeft echt een goed elftal. Kwalificeren wordt gewoon moeilijk, daar hoef je geen professor voor te zijn”, klonk het bij de Nederlandse bondscoach. “Maar ik heb mijn spelers op hun verantwoordelijkheden gewezen. Dat ze moeten tonen dat ze het wel kunnen, maar dat we door allerlei omstandigheden het geluk vaak niet aan ons zijde hebben gehad.”