Gwyneth Paltrow: “Weinstein probeerde me te masseren op zijn hotelkamer”

Het schandaal rond Hollywood-producer Harvey Weinstein neemt almaar grotere proporties aan. Eerst leek het alsof hij enkel maar actrices van mindere signatuur seksueel lastig viel. Nu komt de krant The New York Times ook met getuigenissen van topactrices zoals Angelina Jolie, Rosanna Arquette en Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow. Foto: AP

Gwyneth Paltrow vertelt hoe ze vlak voor de opnames van de film Emma door Weinstein, de producer van de film, op zijn suite in het Peninsula Beverly Hills-hotel werd geroepen. Zogezegd voor een werkvergadering.

“Ik had er alle vertrouwen in”, zegt de actrice in The New York Times. “De uitnodiging stond op fax en was verstuurd door het Creative Artists Agency, het gerenommeerde agentschap dat mij vertegenwoordigde. Daarbij: ik zag Weinstein eerder als nonkel Harvey dan als de machtige Hollywood-producer. Hij was mijn mentor, mijn kompas.”

Maar de hotelontmoeting werd een drama voor de jonge actrice. “Ik was nog maar net binnen op de kamer of Harvey Weinstein legde zijn handen op mijn lichaam en trachtte mij te masseren. Hij zei: Laten we naar mijn kamer gaan, daar kan ik je makkelijker verwennen. Ik was versteend”, zegt Paltrow in The New York Times.

LEES OOK: Hollywood staat op zijn kop: dekten topacteurs seksschandaal toe?

Brad Pitt dreigt

De actrice is de kamer buitengelopen en ging alles meteen vertellen aan Brad Pitt, die toen haar vriendje was. Op een filmpremière even nadien confronteerde Brad Pitt Weinstein met wat Gwyneth hem had verteld. Hij zei tegen Weinstein: “Durf nooit nog één vinger naar Gwyneth uit te steken.”

Maar daar liet Weinstein het niet bij. Hij zocht opnieuw contact met Paltrow en dreigde haar af: “Als je dit nog verder vertelt, kom je nooit nog aan de bak in Hollywood. Hij schreeuwde toen echt tegen mij. Ik was bang dat ik de beloofde rol in Emma niet zou krijgen.”

Een paar jaar later was Gwyneth Paltrow dé Hollywood-actrice. Voor haar rol in Shakespeare in Love won ze een Oscar. Ook die film was een productie van Harvey Weinstein. “Ik stond daar op dat podium met dat Oscar-beeldje in mijn hand en durfde aan niemand mijn groot, lelijk geheim verklappen. Ik moest maar blijven staan lachen en vriendelijk met Weinstein voor de fotografen poseren.”

Angelina Jolie

Angelina Jolie Foto: Photo News

Ook Angelina Jolie werd het slachtoffer van de ongewenste avances van Harvey Weinstein. Ook zij vertelt hoe ze door Weinstein naar zijn hotelkamer werd geroepen. “Dat was in de periode van de release van de film Playing by Heart. In een mail aan The New York Times schrijft Jolie dat ze de avances weigerde en dat ze andere jonge actrice voor de man waarschuwde. “Zelf heb ik na die ene nare ervaring nooit meer met hem willen werken.”

Rosanne Arquette. Foto: AP

In badjas

Ook actrice Rosanna Arquette werd het slachtoffer van de hotel-invitatie. Toen ze gecast was voor I’m not that Girl, moest ze het script komen ophalen in Weinsteins hotelkamer. Ook zij werd gevraagd of ze een massage wilde geven. “Toen ik binnenkwam had Weinstein enkel maar een badjas aan. Hij klaagde over nekpijn en wilde een massage op zijn bed. Ik zei dat hij een professionele masseuse moest bellen. Maar hij greep mijn hand en duwde die in zijn kruis. Dan ben ik weggelopen.”