Recordhouder Vertonghen wordt in de bloemetjes gezet voor wedstrijd van Rode Duivels

Vlak voor de aftrap van België-Cyprus werd Jan Vertonghen in de bloemetjes gezet. De centrale verdediger evenaarde zaterdag het recordaantal caps van Jan Ceulemans (96) en werd vanavond alleen recordinternational met 97 caps. De verdediger kreeg ook een shirt met het rugnummer 97. “De Caje” was bij de huldiging zelf aanwezig zijn.

Vertonghen speelde de wedstrijd wel met zijn vertrouwd nummer vijf omdat het rugnummer 97 van de FIFA niet werd toegelaten.

Voor de gelegenheid stond Eden Hazard wel zijn kapiteinsband af aan het feestbeest en deze keer aanvaardde Vertonghen die ook.

Foto: Photo News

Komende maand in de oefenwedstrijden tegen Japan en Mexico pakt Vertonghen in principe zijn 98e en 99e cap, de honderdste cap zal voor begin volgend jaar zijn. Dan worden er nog extra festiviteiten gepland en zal Vertonghen ook het petje krijgen dat traditioneel aan de recordinternational gegeven wordt. Het bedrijf dat de petjes maakt, bestaat echter niet meer en dus moet de bond op zoek naar een nieuwe fabrikant. "Tegen zijn honderdste cap zullen we zo'n petje wel hebben", verklaarde woordvoerder Stefan Van Loock.

Vertonghen speelde zijn eerste interland voor België op 2 juni 2007. Van toenmalig bondscoach René Vandereycken kreeg hij meteen een basisplaats als middenvelder in de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen Portugal, in de kwalificaties voor het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk. Nadien zou de zelden geblesseerde Vertonghen bijna nooit meer uit de basiself verdwijnen, waardoor hij bijna honderd caps kon verzamelen op iets meer dan tien jaar. Ter vergelijking, Ceulemans deed er bijna veertien jaar over (van maart 1977 tot februari 1991). Destijds werden er wel een pak minder interlands gespeeld.

Huidig bondscoach Roberto Martinez opteert voor een driemansverdediging, waarin Vertonghen op zijn voorkeurspositie centraal achterin uitgespeeld wordt. Voordien onder Marc Wilmots moest hij de linkerflank voor zijn rekening nemen